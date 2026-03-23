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英國研究！熱水澡提升跑步成效 有望取代高海拔訓練

台灣醒報／ 台北報導
英國運動健康研究指出，跑步運動員連續五週浸跑在攝氏40度以上的熱水中，有望強化心血管運送氧氣的能力。（Photo by Antonio Araujo on Unsplash under C.C License）
英國運動健康研究指出，跑步運動員連續五週浸跑在攝氏40度以上的熱水中，有望強化心血管運送氧氣的能力。（Photo by Antonio Araujo on Unsplash under C.C License）

熱水澡能增強跑步訓練！英國運動健康研究指出，跑步運動員連續五週浸跑在攝氏40度以上的熱水中，其紅血球體積與最大攝氧量皆有明顯增長，並強化心血管運送氧氣的能力。專家呼籲，相比昂貴且不便的高海拔移地訓練，這會是一種更經濟且便利的替代方案。

移地訓練替代方案

ScienceAlert》報導，卡迪夫都會大學研究人員招募一群維持跑步訓練的運動員，並要求他們持續五週洗熱水澡，以探討熱水澡如何成為提升長跑表現的輔助手段。結果發現，定期浸泡於攝氏40度的熱水中，能引發類似高海拔訓練的生理反應，進而增加紅血球數量並提升血液含氧能力。

對此，這種熱暴露不僅能擴張心臟左心室以增加脈搏輸出量，還能顯著提高跑者的最大攝氧量。研究指出，這種膨脹會稀釋紅血球，暫時降低血液中攜帶的氧氣量，而當身體感知到這種變化，並會透過產生更多紅血球來恢復平衡。

如今，相較於昂貴且耗時的高原訓練，這種方式提供一種低成本且易於執行的體能強化途徑。研究人員建議，在不增加訓練強度的情況下，透過被動熱源刺激亦能有效增進耐力表現。

路跑運動。 路透社
路跑運動。 路透社

被動熱適應訓練

跑者世界》指出，受試者只要每週五次在攝氏40至42度的熱水中浸泡45分鐘，其最大攝氧量便能顯著增長，並有效提升心肺功能。對此，這種被動熱適應訓練的效果堪比前往高海拔營地，且無需增加額外的跑步里程。

未來，若想要獲得更大成效，必須維持適當水溫與規定頻率，以及至少持續五週的時間。對於準備馬拉松的跑者而言，這是一種既經濟又能在室內提升有氧能力的良好策略。

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