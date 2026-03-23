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LPGA／曾雅妮創建者盃並列42名 近8年第2筆美巡獎金入袋

中央社／ 記者黎建忠台北23日電
曾雅妮。 法新社
曾雅妮。 法新社

LPGA創建者盃今天進行最終回合，曾雅妮抓6博蒂、吞4柏忌繳出70桿，並以4天低於標準4桿的284桿、並列第42名作收，這也是她在過去將近8年來，於美巡賽賺到的第2筆獎金。

現年37歲的曾雅妮，生涯曾拿過美國職業女子高爾夫協會（LPGA）5場大賽金盃，更是台灣唯一登頂成為世界球后的名將。

不過，曾雅妮從2019年因為失去LPGA會員資格，以及COVID-19疫情的關係，比賽始終打打停停，加上2021年起兩度開刀治療自己的髖關節，讓她始終無法回頭站穩美巡賽腳步，還曾出現連續32場沒能晉級的狀況。

曾雅妮從2018年8月的英國公開賽開始，一直到今天結束的創建者盃，曾雅妮僅在去年的英國公開賽以並列第63名賺進2萬485美元（約新台幣66萬元）獎金。

她在今天獲得的1萬4252美元（約新台幣46萬元），已是過去將近8年美巡生涯進帳的第2筆獎金；曾雅妮表示，再度拿到美巡賽的支票，真的非常感動，希望可以繼續在LPGA拚下去。

曾雅妮今天在創建者盃最終回合表現搶眼，下場前9洞就抓了6博蒂僅吞1柏忌，飆出31桿的成績讓她一度挺進前30名；只可惜轉場後曾雅妮又吞了3柏忌，沒能維持住排名。

至於「台灣一姐」徐薇淩今天抓4博蒂、吞4柏忌繳出平標準的72桿，以4天285桿，和同胞好手錢珮芸同為並列第45名作收。

徐薇淩表示，自己很喜歡到灣區打球，因為可以聽到很多中文的加油聲，「這個星期球質不錯、揮桿也可以，就是推桿沒有到位，希望下一場比賽繼續加油。」

徐薇淩 LPGA 錢珮芸

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