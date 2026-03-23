跆拳／羅嘉翎擺脫傷勢陰霾 跆拳道比利時公開賽鍍銀

在隆默爾舉行的跆拳道比利時公開賽，台灣兩屆奧運國手羅嘉翎逐漸擺脫傷勢陰霾，22日在女子62公斤級摘下銀牌，同時是巴黎奧運後首度站上國際賽頒獎台。

被譽為「國民女友」的跆拳道女將羅嘉翎在東京奧運摘下銅牌後一夕成名，然而近年飽受左腳疲勞性骨折影響，只能帶傷征戰國際賽，在傷勢反覆情況下，羅嘉翎去年接受醫療團隊建議進行手術，期盼徹底擺脫傷痛困擾。

目標鎖定名古屋亞運舞台，羅嘉翎近期前往歐洲挑戰國際賽，雖然上週荷蘭公開賽無緣頒獎台，不過在比利時公開賽表現搶眼，尤其羅嘉翎首輪擊敗世錦賽金牌的中國名將駱宗詩後信心大增，一路拚到金牌戰才敗下陣來、以銀牌作收，顯示狀態漸入佳境。

教練劉聰達接受中央社採訪時提到，這1年多對羅嘉翎的傷勢採取謹慎處理，在訓練量方面很克制，就是擔心愛徒再次受傷。然而經過這兩場國際賽，劉聰達評估羅嘉翎已經恢復9成，甚至比賽狀態有回來，接下來將開始著手加強體能、肌力部分，全力為備戰亞運衝刺。

劉聰達補充，羅嘉翎上週並非調整不佳，而是在沒有積分情況下，提前面對巴黎奧運金牌得主的匈牙利好手薇薇安娜（Marton Viviana），「其實上一場踢得不錯，只是體能有點不足，但能頂住匈牙利選手衝撞，表示恢復得差不多。」

歷經大傷回歸的選手容易因為擔心再次受傷而碰到心理層面問題，劉聰達透露有特別為羅嘉翎找來運動心理治療師，並告訴愛徒目前在籤表不具優勢下，必須想辦法突破，尤其5月亞錦賽攸關名古屋亞運參賽資格，「但按照目前進度，我沒有很擔心她的表現。」