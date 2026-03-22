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影／日月潭國際撐竿跳高賽…我國吳彥翰摘銀破全國紀錄 只輸這一國

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
2026南投日月潭國際撐竿跳高邀請賽22日登場，我國選手吳彥翰以5公尺50奪銀，刷新全國紀錄。圖／南投縣政府提供
2026南投日月潭國際撐竿跳高邀請賽22日登場，我國選手吳彥翰以5公尺50奪銀，刷新全國紀錄。圖／南投縣政府提供

2026南投日月潭國際撐竿跳高邀請賽今在伊達邵碼頭廣場登場，來自美國、日本、英國、法國、印尼、印度、南韓等14國共68名頂尖選手在湖畔競技，吸引遊客駐足加油打氣。我國選手吳彥翰以5公尺50，刷新全國紀錄，並成功奪銀。

南投縣政府近年積極推動運動觀光，除了萬人泳渡日月潭，也與相關體育單位辦理環潭馬拉松、國際自由車環台賽等活動，國際撐竿跳高邀請賽則於去年首度舉辦，今年邁入第2屆，並於今天登場，湖畔高空飛躍畫面吸引大批遊客佇足觀賽。

副縣長王瑞德指出，去年首屆是在向山遊客中心旁舉辦戶外撐竿跳高賽，今年更移師伊達邵碼頭，讓選手面對無邊湖景從高速助跑、撐竿起跳到飛越橫竿，挑戰自我，也讓遊客零距離欣賞速度、力量與技巧的競技完美結合，氣氛相當熱烈。

其中，我國選手吳彥翰表現亮眼，成功躍過5公尺50，更打破2023年林志成創下的5公尺38全國紀錄，一舉將紀錄推進12公分，刷新我國男子撐竿跳全國紀錄；美中不足的是，泰國選手Patsapong Amsam-ang更勝一籌，吳彥翰最終摘銀。

最終比賽成績，男子組由泰國選手Patsapong Amsam-ang以5公尺55拿下金牌，並打破大會紀錄，印度選手Dev Kumar Meena則以5公尺40獲得銅牌；女子組由印尼選手Diva Renatta Jayadi以4公尺20摘金，美國Natalie Lark以4公尺10奪銀，印度Nitika Aakre則以3公尺95拿下銅牌。

2026南投日月潭國際撐竿跳高邀請賽22日登場，我國選手吳彥翰以5公尺50奪銀，刷新全國紀錄。圖／南投縣政府提供
2026南投日月潭國際撐竿跳高邀請賽22日登場，我國選手吳彥翰以5公尺50奪銀，刷新全國紀錄。圖／南投縣政府提供

2026南投日月潭國際撐竿跳高邀請賽，男子組由泰國選手Patsapong Amsam-ang（左3）摘金，我國選手吳彥翰（左2）奪銀，印度選手Dev Kumar Meena（右2）獲得銅牌。圖／讀者提供
2026南投日月潭國際撐竿跳高邀請賽，男子組由泰國選手Patsapong Amsam-ang（左3）摘金，我國選手吳彥翰（左2）奪銀，印度選手Dev Kumar Meena（右2）獲得銅牌。圖／讀者提供

2026南投日月潭國際撐竿跳高邀請賽，來自美國、印尼、印度、南韓等14國頂尖選手在湖畔競技。圖／讀者提供
2026南投日月潭國際撐竿跳高邀請賽，來自美國、印尼、印度、南韓等14國頂尖選手在湖畔競技。圖／讀者提供

2026南投日月潭國際撐竿跳高邀請賽，來自美國、印尼、印度、南韓等14國頂尖選手在湖畔競技。圖／讀者提供
2026南投日月潭國際撐竿跳高邀請賽，來自美國、印尼、印度、南韓等14國頂尖選手在湖畔競技。圖／讀者提供

日月潭

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