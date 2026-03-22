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田徑／新一代鳥人誕生 吳彥翰破全國再達標亞運

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
吳彥翰男子撐竿跳破全國紀錄。圖／臺體大運傳系提供
吳彥翰男子撐竿跳破全國紀錄。圖／臺體大運傳系提供

多次挑戰男子撐竿跳全國紀錄無果，就讀高師大的吳彥翰今天總算在南投日月潭國際撐竿跳高邀請賽改寫紀錄，他5公尺40第一跳就成功，先將全國紀錄納入麾下，接續更躍過5公尺50，達標名古屋亞運參賽標準。

男子撐竿跳的原本紀錄是林志成2023年新北城市盃全國田徑公開賽的5公尺38，吳彥翰今天第一次挑戰5公尺40就成功，打破全國紀錄後挑戰名古屋亞運參賽標準5公尺50再度成功，單日雙喜，全國紀錄和亞運資格一併到手。

名古屋亞運將於今年9月19日開幕，10月4日舉行閉幕典禮。

高師大 南投 名古屋

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