北橫自行車大賽635人完騎！最小勇士僅11歲 靠老爸喊話撐到終點

桃市府周末舉辦「探索北橫・騎行羅馬」櫻花勇士自行車活動，2天賽事共807人報名、646人報到，最終635人順利完騎。今年邁入第11屆，路線首度調整為從慈湖遊客中心出發，騎行至羅馬公路高遶溪古圳廣場折返，沿途可賞大漢溪河畔景致、原住民族部落壁畫及風格咖啡廳，吸引不少忠實車友回鍋挑戰。

2天的賽事出現不少溫馨場面，最令人動容的是「余家班」一家四口共同上陣。雖年僅11歲的余小弟在途中體力透支，一度萌生放棄念頭，但在父親不斷鼓勵下，他咬牙撐過最後一段路，完成「我要成為櫻花勇士」的目標。

同樣表現亮眼的還有15歲的翁同學，接觸自行車僅8個月，首日賽事就一舉拿下第2名佳績；另有2位騎士帶著愛犬全程騎行，人狗同樂順利完賽，成為場邊一大亮點。

首日率先衝線的徐先生說，出發時飄著細雨，隨後天氣轉晴，騎乘體驗舒適，右側遠眺大漢溪景色迷人，已決定明年再戰。一位在台居住10年的外籍騎士也大讚羅馬公路風景優美、車流量少，雖部分路段起伏具挑戰性，但鼓勵民眾「相信自己、堅持到底」，明年一定要來試試。

觀旅局長陳靜芳表示，感謝歷年櫻花勇士的支持，除有騎士達成連續10年完騎的紀錄，本次也有連續超過5年參加的忠實車友；北橫向來是桃園重要的旅遊景區，歡迎民眾騎行之餘細細體驗山川之美與原民文化，平日也可步行感受不同風貌。