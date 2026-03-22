快訊

TWICE大巨蛋開唱最後一天！子瑜捲髮造型美翻 教姐姐說台語「我金水」

美國計劃推遲川習會到伊朗戰爭結束後？ 白宮這樣說

HBL／破北一3連霸美夢 陽明終結4強魔咒奪隊史首冠

聽新聞
0:00 / 0:00

全國會長盃輪椅舞賽雲林開賽 邀國際裁判團打造國際舞賽水準

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
2026全國會長盃身心障礙者輪椅舞蹈錦標賽暨國手選拔賽今天在雲林開賽，來自國內及菲律賓共24支舞隊參賽，高手雲集競技，精彩無比。記者蔡維斌／攝影
2026全國會長盃身心障礙者輪椅舞蹈錦標賽暨國手選拔賽今天在雲林開賽，來自國內及菲律賓共24支舞隊參賽，高手雲集競技，精彩無比。記者蔡維斌／攝影

2026全國會長盃身心障礙者輪椅舞蹈錦標賽暨國手選拔賽今天在雲林開賽，除24支來自全國輪椅舞蹈菁英齊聚飆舞，更吸引菲律賓專業舞者來台共襄盛舉，同時也邀請國際級裁判陣容，打造國際水準的競技舞台，讓舞者盡情發揮，爭取入選台灣代表隊參加國際大賽的機會。

今天開幕式在北港北辰國小運動館舉行，由雲林縣長張麗善、中華民國帕林匹克協會總會長穆閩珠、中華民國輪椅運動協會理事長黃美蘭、北港鎮長蕭美文共同主持，來自國內外24支舞隊陸續進場，隨後由兒童拉丁舞團接開序幕，象徵舞蹈紮根之意。

穆閔珠感謝輪椅舞蹈協會總教練蔡秀慧用生命，以及自己花費財產推動這項輪椅運動，讓台灣輪椅舞蹈站上國際，也讓輪椅者透過舞蹈勇於追夢，有機會找到自己的生命舞台，此番精神令人感動。

縣長張麗善也表示，雲林縣現有近5萬名身心障礙者，縣府也致力於相關福利服務，感謝輪椅體育運動協會全力栽培國家選手，進軍世界，為國爭光，尤其這項國手選拔賽，邀請國際裁判，打造國際級賽事水準，深具意義。

黃美蘭也說，今年特別邀請三位「世界能力總會（World Abilitysport）」國際級裁判包含菲律賓籍Genice Marquez、俄羅斯籍Konstantin Vasilyev及台灣籍王孝忠，期待透過豐富國際賽經驗的裁判團，能給選手最專業的評分，也讓台灣輪椅舞蹈賽事規格再造巔峰，躍上國際的跳板。

俄羅斯籍Konstantin Vasilyev也表示，台灣推動輪椅舞蹈的苦心令人敬佩，他將協助爭取能列入帕運，讓更多輪椅舞者有爭取最高榮耀的機會。

這場國手選拔賽的各組舞者均是各縣市的舞蹈精銳，優勝者將可參加9月在斯洛伐克「科斯特WPDS輪椅舞蹈世界錦標賽」，因此每組都拿出看家本領，舞出個人最高境界，讓舞賽更加精彩。

2026全國會長盃身心障礙者輪椅舞蹈錦標賽暨國手選拔賽今天在雲林開賽，來自國內及菲律賓共24支舞隊參賽，高手雲集競技，精彩無比。記者蔡維斌／攝影
2026全國會長盃身心障礙者輪椅舞蹈錦標賽暨國手選拔賽今天在雲林開賽，來自國內及菲律賓共24支舞隊參賽，高手雲集競技，精彩無比。記者蔡維斌／攝影

2026全國會長盃身心障礙者輪椅舞蹈錦標賽暨國手選拔賽今天在雲林開賽，各組選手卯足全力舞出最佳成績，爭取進軍國際大賽機會。記者蔡維斌／攝影
2026全國會長盃身心障礙者輪椅舞蹈錦標賽暨國手選拔賽今天在雲林開賽，各組選手卯足全力舞出最佳成績，爭取進軍國際大賽機會。記者蔡維斌／攝影

2026全國會長盃身心障礙者輪椅舞蹈錦標賽暨國手選拔賽今天在雲林開賽，各組選手卯足全力舞出最佳成績，爭取進軍國際大賽機會。記者蔡維斌／攝影
2026全國會長盃身心障礙者輪椅舞蹈錦標賽暨國手選拔賽今天在雲林開賽，各組選手卯足全力舞出最佳成績，爭取進軍國際大賽機會。記者蔡維斌／攝影

2026全國會長盃身心障礙者輪椅舞蹈錦標賽暨國手選拔賽今天在雲林開賽，由兒童拉丁舞拉開序幕。記者蔡維斌／攝影
2026全國會長盃身心障礙者輪椅舞蹈錦標賽暨國手選拔賽今天在雲林開賽，由兒童拉丁舞拉開序幕。記者蔡維斌／攝影

今年特邀請俄羅斯及菲律賓等國際裁判團，大大提升我國舞賽水準。記者蔡維斌／攝影
今年特邀請俄羅斯及菲律賓等國際裁判團，大大提升我國舞賽水準。記者蔡維斌／攝影

今年特邀請俄羅斯及菲律賓等國內外裁判團，打造國際級賽事水準。記者蔡維斌／攝影
今年特邀請俄羅斯及菲律賓等國內外裁判團，打造國際級賽事水準。記者蔡維斌／攝影

張麗善 雲林 輪椅

延伸閱讀

台南鐵人三項賽潘家兄妹成功衛冕 潘子易放眼奧運資格

棒球／高雄扶輪盃青少棒賽開打 盼傳承國手拚勁培育新秀

全國分區技能競賽 23日熱烈登場

金大「蘭馨盃」決賽 馬來西亞碩士生奪冠抱走3萬獎金

相關新聞

拳擊／世界拳總為林郁婷亞錦賽參賽資格背書 性別爭議劃下句點

世界拳擊總會在今天針對我國「拳后」林郁婷參加今年亞錦賽身份資格發出聲明，強調中華民國拳擊協會在去年提起申訴程序後，正式確認林郁婷確實具有資格參與世界拳擊總會所舉辦的女子組賽事，為性別爭議風波劃下句點。

影／日月潭國際撐竿跳高賽…我國吳彥翰摘銀破全國紀錄 只輸這一國

2026南投日月潭國際撐竿跳高邀請賽今在伊達邵碼頭廣場登場，來自美國、日本、英國、法國、印尼、印度、南韓等14國共68名頂尖選手在湖畔競技，吸引遊客駐足加油打氣。我國選手吳彥翰以5公尺50，刷新全國紀錄，並成功奪銀。

田徑／新一代鳥人誕生 吳彥翰破全國再達標亞運

多次挑戰男子撐竿跳全國紀錄無果，就讀高師大的吳彥翰今天總算在南投日月潭國際撐竿跳高邀請賽改寫紀錄，他5公尺40第一跳就成功，先將全國紀錄納入麾下，接續更躍過5公尺50，達標名古屋亞運參賽標準。

北橫自行車大賽635人完騎！最小勇士僅11歲 靠老爸喊話撐到終點

桃市府周末舉辦「探索北橫・騎行羅馬」櫻花勇士自行車活動，2天賽事共807人報名、646人報到，最終635人順利完騎。今年邁入第11屆，路線首度調整為從慈湖遊客中心出發，騎行至羅馬公路高遶溪古圳廣場折返，沿途可賞大漢溪河畔景致、原住民族部落壁畫及風格咖啡廳，吸引不少忠實車友回鍋挑戰。

全國會長盃輪椅舞賽雲林開賽 邀國際裁判團打造國際舞賽水準

2026全國會長盃身心障礙者輪椅舞蹈錦標賽暨國手選拔賽今天在雲林開賽，除24支來自全國輪椅舞蹈菁英齊聚飆舞，更吸引菲律賓專業舞者來台共襄盛舉，同時也邀請國際級裁判陣容，打造國際水準的競技舞台，讓舞者盡情發揮，爭取入選台灣代表隊參加國際大賽的機會。

高球／PGA威士伯錦標賽第3日 俞俊安獵鷹暫排第11名

台灣男子職業高爾夫好手俞俊安今天在PGA威士伯錦標賽第3回合表現搶眼，抓4博蒂、獵1鷹、吞3柏忌繳出68桿，並以3天低於...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。