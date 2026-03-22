全國會長盃輪椅舞賽雲林開賽 邀國際裁判團打造國際舞賽水準

2026全國會長盃身心障礙者輪椅舞蹈錦標賽暨國手選拔賽今天在雲林開賽，除24支來自全國輪椅舞蹈菁英齊聚飆舞，更吸引菲律賓專業舞者來台共襄盛舉，同時也邀請國際級裁判陣容，打造國際水準的競技舞台，讓舞者盡情發揮，爭取入選台灣代表隊參加國際大賽的機會。

今天開幕式在北港北辰國小運動館舉行，由雲林縣長張麗善、中華民國帕林匹克協會總會長穆閩珠、中華民國輪椅運動協會理事長黃美蘭、北港鎮長蕭美文共同主持，來自國內外24支舞隊陸續進場，隨後由兒童拉丁舞團接開序幕，象徵舞蹈紮根之意。

穆閔珠感謝輪椅舞蹈協會總教練蔡秀慧用生命，以及自己花費財產推動這項輪椅運動，讓台灣輪椅舞蹈站上國際，也讓輪椅者透過舞蹈勇於追夢，有機會找到自己的生命舞台，此番精神令人感動。

縣長張麗善也表示，雲林縣現有近5萬名身心障礙者，縣府也致力於相關福利服務，感謝輪椅體育運動協會全力栽培國家選手，進軍世界，為國爭光，尤其這項國手選拔賽，邀請國際裁判，打造國際級賽事水準，深具意義。

黃美蘭也說，今年特別邀請三位「世界能力總會（World Abilitysport）」國際級裁判包含菲律賓籍Genice Marquez、俄羅斯籍Konstantin Vasilyev及台灣籍王孝忠，期待透過豐富國際賽經驗的裁判團，能給選手最專業的評分，也讓台灣輪椅舞蹈賽事規格再造巔峰，躍上國際的跳板。

俄羅斯籍Konstantin Vasilyev也表示，台灣推動輪椅舞蹈的苦心令人敬佩，他將協助爭取能列入帕運，讓更多輪椅舞者有爭取最高榮耀的機會。

這場國手選拔賽的各組舞者均是各縣市的舞蹈精銳，優勝者將可參加9月在斯洛伐克「科斯特WPDS輪椅舞蹈世界錦標賽」，因此每組都拿出看家本領，舞出個人最高境界，讓舞賽更加精彩。

2026全國會長盃身心障礙者輪椅舞蹈錦標賽暨國手選拔賽今天在雲林開賽，來自國內及菲律賓共24支舞隊參賽，高手雲集競技，精彩無比。記者蔡維斌／攝影

2026全國會長盃身心障礙者輪椅舞蹈錦標賽暨國手選拔賽今天在雲林開賽，各組選手卯足全力舞出最佳成績，爭取進軍國際大賽機會。記者蔡維斌／攝影

2026全國會長盃身心障礙者輪椅舞蹈錦標賽暨國手選拔賽今天在雲林開賽，各組選手卯足全力舞出最佳成績，爭取進軍國際大賽機會。記者蔡維斌／攝影

2026全國會長盃身心障礙者輪椅舞蹈錦標賽暨國手選拔賽今天在雲林開賽，由兒童拉丁舞拉開序幕。記者蔡維斌／攝影

今年特邀請俄羅斯及菲律賓等國際裁判團，大大提升我國舞賽水準。記者蔡維斌／攝影