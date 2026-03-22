高球／PGA威士伯錦標賽第3日 俞俊安獵鷹暫排第11名

台灣男子職業高爾夫好手俞俊安今天在PGA威士伯錦標賽第3回合表現搶眼，抓4博蒂、獵1鷹、吞3柏忌繳出68桿，並以3天低於標準4桿的209暫並列第11名，有望締造本季最佳排名。

美國職業高爾夫協會（PGA）舉辦的威士伯錦標賽（Valspar Championship）總獎金910萬美元（約新台幣2.9億元），比賽在佛羅里達州的哈伯港登場，台灣僅俞俊安1人參賽，他在前2回合分別繳出73、68桿成績順利晉級。

今天的第3回合，俞俊安從第1洞下場，不過他在開賽之初狀態不佳，在第3、4洞連續吞下柏忌，幸好隨即穩住陣腳，從第5洞起連抓3記博蒂，總算將桿數追回到紅字。

轉場後，俞俊安在長569碼、標準5桿的第11洞，第2桿穩穩送上果嶺，接著推進21呎的超長推桿精彩獵鷹；隨後又在第12洞推進8呎博蒂推桿，讓俞俊安排名直線上升。

只可惜俞俊安後續在第16洞開球歪到長草區，花了3桿才上果嶺，接著2推入洞，無奈吞本場最後1個柏忌。

俞俊安前3回合結束，落後單獨領先的韓國名將任成宰7桿，儘管奪冠機率不大，但仍有濃厚機會締造本季最佳排名。

現年27歲的俞俊安，生涯拿過1場美巡賽冠軍，但今年開季狀態不太理想，已經參加的6場比賽有5場遭淘汰，僅1場AT&T圓石灘職業業餘配對賽晉級。