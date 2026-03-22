快訊

TWICE大巨蛋開唱最後一天！子瑜捲髮造型美翻 教姐姐說台語「我金水」

美國計劃推遲川習會到伊朗戰爭結束後？ 白宮這樣說

HBL／破北一3連霸美夢 陽明終結4強魔咒奪隊史首冠

聽新聞
0:00 / 0:00

全障運5月新北登場 羽球好手吳于嫣：緊張又期待

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
吳于嫣希望更多人關注身障運動。圖／新北市體育局提供
吳于嫣希望更多人關注身障運動。圖／新北市體育局提供

115年全國身心障礙國民運動會將於5月23日至26日在新北市登場，新北首度擔任主辦城市。羽球選手吳于嫣將第四度參賽，且首度以地主身分迎戰，她坦言「既緊張又期待」，希望在熟悉的訓練場地發揮更好表現。

體育局表示，吳于嫣患有罕見疾病「軟骨發育不全症」，但憑藉努力與天分，在國際賽場屢創佳績。她16歲時即在杭州亞帕運拿下女單銅牌，並與搭檔蔡奕琳奪得女雙銀牌；去年杜拜亞洲帕拉青年運動會再奪混雙金牌、女單銀牌，今年2月巴林帕拉羽球世界錦標賽也摘下女雙銅牌，實力備受矚目。

此次全障運羽球賽事場地之一設於新北市立新北高級中學，正是吳于嫣平時訓練的場館。她笑說，「第一次在新北比，而且就在每天訓練的地方」，雖然有主場優勢，但也因觀眾增加帶來壓力，「會期待自己表現更好，所以也有一點小緊張」。

對於本屆賽會強調友善設計，吳于嫣也相當期待。體育局指出，新北在賽會用品上導入貼心設計，包括識別證與號碼布加入點字，服務手冊提供有聲書版本，讓選手能更自主參與比賽。吳于嫣表示，過去身障選手常需他人協助，但這樣的設計「可以讓選手更自主參與，真的會很感動」。

談及自身運動歷程，吳于嫣表示，帕拉運動選手能參加一屆大型賽事已相當不易，她已參加兩屆亞洲帕拉青年運動會，且仍在年齡範圍內，有機會挑戰第三屆，「台灣目前還沒有人做到，這跟我起步早也有關係」。她也分享赴巴林比賽的趣事，笑說當地一年降雨不多，自己卻多次遇到下雨，「覺得滿幸運的」。

體育局指出，吳于嫣對羽球充滿熱情，並從中獲得成就感與前進動力，此次也參與賽會宣傳影片拍攝，盼吸引更多民眾關注全障運與帕拉運動，讓更多人看見身心障礙選手的努力與實力。

吳于嫣16歲時就已經在杭州亞帕運女單獲得銅牌。圖／新北市體育局提供
吳于嫣16歲時就已經在杭州亞帕運女單獲得銅牌。圖／新北市體育局提供

吳于嫣患有罕見疾病「軟骨發育不全症」但熱愛羽球。圖／新北市體育局提供
吳于嫣患有罕見疾病「軟骨發育不全症」但熱愛羽球。圖／新北市體育局提供

羽球 選手 罕見疾病

延伸閱讀

台南鐵人三項賽潘家兄妹成功衛冕 潘子易放眼奧運資格

經典賽／「無法加入中華隊糟透了」 龍仔：希望下屆身體健康參加

棒球／高雄扶輪盃青少棒賽開打 盼傳承國手拚勁培育新秀

全國分區技能競賽 23日熱烈登場

相關新聞

拳擊／世界拳總為林郁婷亞錦賽參賽資格背書 性別爭議劃下句點

世界拳擊總會在今天針對我國「拳后」林郁婷參加今年亞錦賽身份資格發出聲明，強調中華民國拳擊協會在去年提起申訴程序後，正式確認林郁婷確實具有資格參與世界拳擊總會所舉辦的女子組賽事，為性別爭議風波劃下句點。

影／日月潭國際撐竿跳高賽…我國吳彥翰摘銀破全國紀錄 只輸這一國

2026南投日月潭國際撐竿跳高邀請賽今在伊達邵碼頭廣場登場，來自美國、日本、英國、法國、印尼、印度、南韓等14國共68名頂尖選手在湖畔競技，吸引遊客駐足加油打氣。我國選手吳彥翰以5公尺50，刷新全國紀錄，並成功奪銀。

田徑／新一代鳥人誕生 吳彥翰破全國再達標亞運

多次挑戰男子撐竿跳全國紀錄無果，就讀高師大的吳彥翰今天總算在南投日月潭國際撐竿跳高邀請賽改寫紀錄，他5公尺40第一跳就成功，先將全國紀錄納入麾下，接續更躍過5公尺50，達標名古屋亞運參賽標準。

北橫自行車大賽635人完騎！最小勇士僅11歲 靠老爸喊話撐到終點

桃市府周末舉辦「探索北橫・騎行羅馬」櫻花勇士自行車活動，2天賽事共807人報名、646人報到，最終635人順利完騎。今年邁入第11屆，路線首度調整為從慈湖遊客中心出發，騎行至羅馬公路高遶溪古圳廣場折返，沿途可賞大漢溪河畔景致、原住民族部落壁畫及風格咖啡廳，吸引不少忠實車友回鍋挑戰。

全國會長盃輪椅舞賽雲林開賽 邀國際裁判團打造國際舞賽水準

2026全國會長盃身心障礙者輪椅舞蹈錦標賽暨國手選拔賽今天在雲林開賽，除24支來自全國輪椅舞蹈菁英齊聚飆舞，更吸引菲律賓專業舞者來台共襄盛舉，同時也邀請國際級裁判陣容，打造國際水準的競技舞台，讓舞者盡情發揮，爭取入選台灣代表隊參加國際大賽的機會。

高球／PGA威士伯錦標賽第3日 俞俊安獵鷹暫排第11名

台灣男子職業高爾夫好手俞俊安今天在PGA威士伯錦標賽第3回合表現搶眼，抓4博蒂、獵1鷹、吞3柏忌繳出68桿，並以3天低於...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。