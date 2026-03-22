快訊

中職／全力在台應援！李珠珢感性告別LG雙子 富邦「韓援五本柱」強勢合體引爆話題

愚人節不唬人！全黃「統一布布」傳將登場 網喊：這才是我要的布丁

不想錯過安可…TWICE演唱會尿急網狂推「2神物」 醫點頭：有效延後尿意

聽新聞
0:00 / 0:00

LPGA／創建者盃第3回合 徐薇淩繳70桿暫居第38名

中央社／ 台北22日電
徐薇淩。圖／昊昭顧問有限公司提供
徐薇淩。圖／昊昭顧問有限公司提供

總獎金300萬美元（約新台幣9611萬元）的LPGA創建者盃今天結束第3回合，「台灣一姐」徐薇淩抓4博蒂、吞2柏忌繳出70桿，並以3天低於標準3桿的213桿，暫並列第38名。

美國女子職業高爾夫協會（LPGA）創建者盃從2011年開辦，固定都在加州的球場舉辦，今年台灣共有曾雅妮、徐薇淩、錢珮芸程思嘉等4人參賽，其中曾雅妮在2012年奪冠，她也是用此資格獲得參賽權。

前2回合結束，徐薇淩、曾雅妮、錢珮芸都穩定發揮順利晉級，只有程思嘉不幸遭到淘汰。

今天號稱「移動日」的第3回合，球員們紛紛展開進攻，徐薇淩從第1洞出發，儘管第2洞就吞柏忌，但隨即回穩，在接下來的6洞裡抓了4博蒂，只可惜轉場前第9洞又吞柏忌。

換到後9洞，徐薇淩全部一路打Par，沒能再降低桿數，但依舊繳出3天來的最佳單日桿數。

徐薇淩在第3回合的開球上球道率有著不錯的78%水準，標準桿上球道率也有77%，只可惜推桿不太給力，全場用了30推。

曾雅妮則以低於標準2桿的214桿，暫並列第49名；錢珮芸今天表現不理想繳出75桿，以218桿排第63名。

前3回合結束，以前韓國名將金孝周表現最佳，她分別繳出63、70、66桿，以總桿數199桿獨走，領先第2名的柯達（Nelly Korda）多達5桿。

程思嘉 錢珮芸 曾雅妮

延伸閱讀

NBA／氣勢無法擋！肯納德0.6秒轟致勝三分 湖人逆轉魔術豪取9連勝

UBA／兩節得分在10分以下吞3連敗 健行連11年晉級4強拉警報

奧爾良羽球賽 林芷均/楊筑芸爆冷勝世界第18晉4強

LPGA／創建者盃首回合 徐薇淩等3台將同繳71桿

相關新聞

拳擊／世界拳總為林郁婷亞錦賽參賽資格背書 性別爭議劃下句點

世界拳擊總會在今天針對我國「拳后」林郁婷參加今年亞錦賽身份資格發出聲明，強調中華民國拳擊協會在去年提起申訴程序後，正式確認林郁婷確實具有資格參與世界拳擊總會所舉辦的女子組賽事，為性別爭議風波劃下句點。

LPGA／創建者盃第3回合 徐薇淩繳70桿暫居第38名

總獎金300萬美元（約新台幣9611萬元）的LPGA創建者盃今天結束第3回合，「台灣一姐」徐薇淩抓4博蒂、吞2柏忌繳出7...

奧爾良羽賽／楊筑云、林芷均上演黑馬驚奇 闖入冠軍戰

世界羽球聯盟（BWF）超級300系列的奧爾良羽球大師賽，台灣女雙組合楊筑云、林芷均今天在4強逆轉扳倒第4種子的日本組合，...

台南鐵人三項賽潘家兄妹成功衛冕 潘子易放眼奧運資格

2026台南鐵人三項全國錦標賽今天上午在台南安平觀夕平台海域及周邊道路盛大登場，賽事結合游泳、自由車及路跑三項運動，吸引近千位國內外選手參賽。去年標準賽菁英組男女冠軍潘子易、潘昱婷衞冕成功，兄妹聯手寫下二連霸紀錄。

路跑／甜美晚崙西亞加持！台東東河馬拉松熱力開跑 千人挑戰全馬半馬

「2026晚崙西亞東河馬拉松系列活動」今天在台東東河鄉熱鬧登場，吸引逾千名來自全台各地的跑者齊聚東河，感受山海交織的獨特賽道魅力。

路跑／北竿硬地超馬十周年 觀賞「火砲射擊」跑者超震撼

馬祖年度體育盛事「北竿硬地超級馬拉松」於今日熱鬧登場，這場以「榮耀北竿．十載硬道」為題的賽事，今年邁入第十個年頭，不僅象徵馬祖運動品牌的里程碑，更以其獨有的戰地色彩吸引全台跑友集結，晚間在馬鼻灣沿岸的「火砲射擊」震撼登場，更是讓跑者都驚呼連連。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。