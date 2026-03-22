LPGA／創建者盃第3回合 徐薇淩繳70桿暫居第38名

總獎金300萬美元（約新台幣9611萬元）的LPGA創建者盃今天結束第3回合，「台灣一姐」徐薇淩抓4博蒂、吞2柏忌繳出70桿，並以3天低於標準3桿的213桿，暫並列第38名。

美國女子職業高爾夫協會（LPGA）創建者盃從2011年開辦，固定都在加州的球場舉辦，今年台灣共有曾雅妮、徐薇淩、錢珮芸、程思嘉等4人參賽，其中曾雅妮在2012年奪冠，她也是用此資格獲得參賽權。

前2回合結束，徐薇淩、曾雅妮、錢珮芸都穩定發揮順利晉級，只有程思嘉不幸遭到淘汰。

今天號稱「移動日」的第3回合，球員們紛紛展開進攻，徐薇淩從第1洞出發，儘管第2洞就吞柏忌，但隨即回穩，在接下來的6洞裡抓了4博蒂，只可惜轉場前第9洞又吞柏忌。

換到後9洞，徐薇淩全部一路打Par，沒能再降低桿數，但依舊繳出3天來的最佳單日桿數。

徐薇淩在第3回合的開球上球道率有著不錯的78%水準，標準桿上球道率也有77%，只可惜推桿不太給力，全場用了30推。

曾雅妮則以低於標準2桿的214桿，暫並列第49名；錢珮芸今天表現不理想繳出75桿，以218桿排第63名。

前3回合結束，以前韓國名將金孝周表現最佳，她分別繳出63、70、66桿，以總桿數199桿獨走，領先第2名的柯達（Nelly Korda）多達5桿。