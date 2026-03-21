奧爾良羽賽／楊筑云、林芷均上演黑馬驚奇 闖入冠軍戰

世界羽球聯盟（BWF）超級300系列的奧爾良羽球大師賽，我國女雙組合楊筑云、林芷均今天在4強逆轉扳倒第4種子的日本組合，生涯首闖超級巡迴賽冠軍戰。

曾在去年萊茵魯爾世大運摘下混雙金牌、來自中租球團的羽球好手楊筑云，近期才開始與林芷均攜手，兩人世界排名位居200名之後，沒想到在奧爾良大師賽上演「黑馬驚奇」，一路過關斬將挺進冠軍戰。

楊筑云、林芷均今天對戰世界排名14名的「日本組合」廣上瑠依、保原彩夏，首局一開始與對手打得有來有往，沒想到在技術暫停後遭遇亂流，無法有效限制對手情況下，導致以17比21率先讓出。

面臨「背水一戰」局面的楊筑云、林芷均，第2局前段仍未找回狀態、處於1比5落後，眼看可能即將提前結束比賽，我國組合在技術暫停後開始急起直追，更在關鍵時刻連得3分，如願以21比19扳平戰局。

進入決勝第3局，楊筑云、林芷均與對手形成拉鋸戰，雙方互有領先，而我國組合在技術暫停後把握機會，一舉連拿4分取得領先地位，並擋住日本組合的反攻，終場楊筑云、林芷均再以21比18拿到女雙冠軍戰的門票，接下來將對戰同樣是來自日本的中出堇、高橋美優。

中租教練楊鈞翔接受中央社採訪時指出，楊筑云原本的搭檔正處於養傷階段，而林芷均的搭檔則在日前退役，導致兩人暫時沒有搭檔，不過由於楊筑云、林芷均具備不錯實力，因此讓兩人嘗試合作，爭取世界排名積分，本週在打法上修正後，就成功殺出重圍，尋求兩人合拍後首座超級巡迴賽的冠軍金盃。