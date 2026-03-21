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拳擊／世界拳總為林郁婷亞錦賽參賽資格背書 性別爭議劃下句點

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拳擊／世界拳總為林郁婷亞錦賽參賽資格背書 性別爭議劃下句點

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林郁婷。 美聯社
林郁婷。 美聯社

世界拳擊總會在今天針對我國「拳后」林郁婷參加今年亞錦賽身份資格發出聲明，強調中華民國拳擊協會在去年提起申訴程序後，正式確認林郁婷確實具有資格參與世界拳擊總會所舉辦的女子組賽事，為性別爭議風波劃下句點。

世界拳擊總會在聲明中指出，中華民國拳擊協會日前透過聲明表示，巴黎奧運金牌得主林郁婷將在亞洲拳擊錦標賽上重返拳台，世界拳總也確認，經過中華民國拳擊總會提出申訴後，林郁婷已經獲得參賽資格，可以參加3月29日至4月10日在蒙古舉行的亞錦賽。

世界拳擊總會指出，此申訴程序主要是依據世界拳擊總會在2025年8月推出的性別政策所進行，該政策包括強制性性別檢測，已確定希望參加其比賽的男女運動員資格，該政策要求所有年滿18歲且希望參加世界拳總主辦或認可賽事的運動員，都必須接受一次終身一次的PCR（聚合酶鏈式反應）檢測，以確定其性別以及是否符合參加男子組或女子組比賽的資格。 PCR檢測是一種實驗室技術，用於檢測特定的遺傳物質，在本例中為SRY基因。SRY基因檢測結果顯示Y染色體的存在，而Y染色體是男性生物。

而根據該政策的申訴流程，允許SRY基因檢測呈陽性的拳擊手提出申訴，並提供相關證明資料，由世界拳擊總會的醫學委員會進行審查。在2025年的初步體檢之後，中華民國拳擊協會代表其一名拳擊手啟動了申訴程序，並提交了一系列醫療文件，這些文件由世界拳擊總會的醫療委員會進行審核和分析，最終確認林郁婷有資格參加女子組賽事。

世界拳擊總會秘書長迪倫（Tom Dielen）解釋，「在國家拳擊協會按照世界拳擊總會的性別資格政策，並在世界拳擊總會醫療委員會的監督下完成申訴程序後，我們可以確認該拳擊手有資格參加世界拳擊總會舉辦的女子組比賽。我們理解這段時間對這位拳擊手和中華台北拳擊協會來說都很艱難，並讚賞他們處理申訴程序的方式，以及他們對世界拳擊總會要求確保其旨在保障安全和體育誠信的資格政策得到正確實施和遵守的認可。」

林郁婷 性別 基因檢測

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