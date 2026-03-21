連江十載硬道開跑 北竿硬地超級馬拉松吸引1818人挑戰

2026年第10屆北竿硬地超級馬拉松今日清晨於北竿鳴槍起跑，以「榮耀北竿．十載硬道」為主題，吸引1818名國內外跑者參賽，在高低起伏、坡度密集的賽道上展開耐力考驗。主辦單位規劃戰技操演與暖身活動炒熱氣氛，選手在熱身後整裝出發，迎向結合戰地與海景的賽事路線。

開賽儀式由連江縣長王忠銘、馬祖防衛指揮部指揮官尹昌榮、副縣長陳冠人、連江縣議會議員周瑞國、陳玉發、馬祖國家風景區管理處長洪志光、北竿鄉長吳金平、代表會主席林加友等人共同鳴笛，於上午7時準時開跑。接著選手魚貫衝出起點，挑戰被跑界稱為「全台最硬」的馬拉松賽道。

王忠銘表示，賽事邁入第10屆，已成為馬祖推動運動觀光的重要指標，除吸引各地跑者參與，也讓更多人透過賽事認識馬祖的自然景觀與人文特色。本屆設有50K、25K、12.5K及5K等組別，並有外籍選手加入，提升國際能見度。

賽道設計依地形起伏規劃，串聯聚落、廟宇與海岸景觀，其中5K「壁山挑戰組」最受關注，需攀登至海拔298公尺的壁山，雖距離不長，但坡度陡峭，不少跑者直言「過程辛苦、風景值得」。

賽事邁入第10年，也逐漸培養穩定參與族群。本屆有超過65位跑者參加3屆以上，其中48位來自台灣本島，長期回流參賽，形成賽事特有的「忠誠跑者」現象；總獎金45萬元亦帶動競技水準提升。

賽事期間，北竿各社區、學校與駐軍沿線加油補給，展現軍民協力的地方動員能量；相關單位並結合觀光資源與戰地特色，在賽道設置展示與體驗元素，強化活動辨識度。

隨著賽事進入尾聲，多數跑者於中午前後完賽，會場同步舉辦市集活動，吸引選手與遊客交流互動。主辦單位指出，北竿硬地超級馬拉松已成為馬祖年度重要運動觀光活動之一，未來將持續整合資源，朝國際化賽事發展。

第10屆北竿硬地超級馬拉松今日清晨登場，開跑前馬防部雲台戰技隊精彩操演。圖/連江縣政府提供

第10屆北竿硬地超級馬拉松今日清晨正式鳴槍起跑，跑者挑戰「全台最硬馬拉松」。圖/連江縣政府提供

第10屆北竿硬地超級馬拉松今日清晨登場，開跑前馬防部雲台戰技隊精彩操演。圖/連江縣政府提供