快訊

陳詩媛生了！ 王齊麟嗨翻喊話兒子「終於見面」：還跟土地公爺爺同一天

地牛翻身！花蓮近海21:32、21:34連兩震 最大震度3級

美國陷入伊朗泥潭 川普正中習近平下懷？智庫專家：威懾北京適得其反

聽新聞
0:00 / 0:00

路跑／北竿硬地超馬十周年 觀賞「火砲射擊」跑者超震撼

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
不同於一般城市馬拉松，北竿超馬最令選手稱道的便是其濃厚的軍事氛圍，今晚在馬鼻灣舉行的火砲射擊，火光與震鳴交織在山海之間，讓不少首度參賽的跑者直呼：「這就是馬祖的味道！」。圖／連江縣政府提供
不同於一般城市馬拉松，北竿超馬最令選手稱道的便是其濃厚的軍事氛圍，今晚在馬鼻灣舉行的火砲射擊，火光與震鳴交織在山海之間，讓不少首度參賽的跑者直呼：「這就是馬祖的味道！」。圖／連江縣政府提供

馬祖年度體育盛事「北竿硬地超級馬拉松」於今日熱鬧登場，這場以「榮耀北竿．十載硬道」為題的賽事，今年邁入第十個年頭，不僅象徵馬祖運動品牌的里程碑，更以其獨有的戰地色彩吸引全台跑友集結，晚間在馬鼻灣沿岸的「火砲射擊」震撼登場，更是讓跑者都驚呼連連。

不同於一般城市馬拉松，北竿超馬最令選手稱道的便是其濃厚的軍事氛圍，今晚在馬鼻灣舉行的火砲射擊，火光與震鳴交織在山海之間，讓不少首度參賽的跑者直呼：「這就是馬祖的味道！」，真實的臨場感讓體育賽事瞬間昇華為文化體驗，展現馬祖不可替代的戰地文化地標地位。

隨後於北竿綜合運動場展開的「選手之夜」，則將氣氛轉為海島的熱情與浪漫，市集攤位集結了高粱香腸、阿婆嗲餅及極具地方代表性的「高登淡菜」，讓選手在賽前補充足夠的「馬祖能量」。

晚會活動由在地主持人朱家儀帶動氣氛，接續由馬祖高中熱舞社、蒞鈴表演藝術團帶來精彩演出，炒熱現場氣氛。MVP迷霧森林樂團演唱多首懷舊經典歌曲，並邀請知名民歌手王瑞瑜登台獻唱，熟悉旋律引發全場共鳴，讓參與民眾在夜色中沉浸於音樂與海島氛圍交織的美好時光。

連江縣長王忠銘也到場與跑者同樂，他強調，馬祖四季皆美，透過馬拉松賽事，不僅能推廣運動風氣，更能讓更多人深入體驗馬祖的戰地景觀與閩東文化之美，他也祝福所有參賽選手都能在賽道上發揮實力，跑出健康與自信，留下難忘回憶。

連江縣交通旅遊局表示，今日下午已先行舉辦3K休閒、長青、親子組賽事，作為暖場活動，吸引不少在地居民及遊客參與，展現全民運動的熱絡氛圍。明日將進入正式賽程，於暖身操後，依序進行50K全馬、25K半馬、12.5K挑戰組及5K壁山組賽事，屆時將於各組完賽後辦理頒獎典禮。

連江縣政府指出，「北竿硬地超級馬拉松」不僅是一場體育競賽，更是一項結合觀光行銷與文化體驗的重要活動，透過賽事持續推廣，已逐步建立品牌知名度，吸引越來越多國內外跑者慕名參加。未來也將持續優化賽事內容，結合地方特色，打造更具國際能見度的運動觀光活動，讓世界看見馬祖的獨特魅力。

連江縣長王忠銘（中）參加馬祖北竿的迎賓之夜，與貴賓及參賽者合影。圖／連江縣政府提供
連江縣長王忠銘（中）參加馬祖北竿的迎賓之夜，與貴賓及參賽者合影。圖／連江縣政府提供

「北竿硬地超級馬拉松」於今日熱鬧登場，晚間在馬鼻灣沿岸的「火砲射擊」震撼登場，更是讓跑者都驚呼連連。圖／連江縣政府提供
「北竿硬地超級馬拉松」於今日熱鬧登場，晚間在馬鼻灣沿岸的「火砲射擊」震撼登場，更是讓跑者都驚呼連連。圖／連江縣政府提供

連江縣長王忠銘（左三）與副縣長陳冠人（左二）在交通船上遇到參賽者，開心合影。圖／連江縣政府提供
連江縣長王忠銘（左三）與副縣長陳冠人（左二）在交通船上遇到參賽者，開心合影。圖／連江縣政府提供

馬祖 王瑞瑜

延伸閱讀

路跑／運動行銷東台灣 長濱雙浪金剛馬吸引14國跑者報名

用雙腳去旅行　2026上半年國際馬拉松賽事TOP 10

為永續而跑 蔡明忠二度參賽萬金石馬拉松

相關新聞

路跑／北竿硬地超馬十周年 觀賞「火砲射擊」跑者超震撼

馬祖年度體育盛事「北竿硬地超級馬拉松」於今日熱鬧登場，這場以「榮耀北竿．十載硬道」為題的賽事，今年邁入第十個年頭，不僅象徵馬祖運動品牌的里程碑，更以其獨有的戰地色彩吸引全台跑友集結，晚間在馬鼻灣沿岸的「火砲射擊」震撼登場，更是讓跑者都驚呼連連。

世足／澄清伊朗參賽疑慮 FIFA承諾確保世界盃按計畫比賽

有關伊朗是否參加今年國際足球總會（FIFA）世界盃比賽，正受到外界懷疑；FIFA主席英凡提諾今天強調，他們致力於確保世界...

LPGA／創建者盃首回合 徐薇淩等3台將同繳71桿

總獎金300萬美元的LPGA創建者盃今天結束首回合，台灣女將包括「一姐」徐薇淩、曾雅妮、錢珮芸等人，皆繳出低於標準1桿的...

奧爾良羽賽／周天成輕取前印尼一哥金廷 攜手蘇力揚晉級8強

BWF超級300的奧爾良羽球名人賽，我國男單一哥周天成今天凌晨在16強賽遭遇前印尼一哥金廷（Anthony Sinisuka Ginting），最終僅花38分鐘就以21： 14、21：10直落二勝出，挺進到8強賽。

拳擊／林郁婷性別檢測爭議暫落幕 WB放行參加亞錦賽

巴黎奧運女子拳擊金牌、「台灣女兒」林郁婷的性別檢測爭議，今天暫告落幕。中華拳協表示，世界拳擊聯盟（WB）醫療委員會已放行...

環台賽／幸福台九線格里塞爾成功守衛黃衫 盧紹軒單站12台將最佳

暌違15年，2026年國際自由車環台公路大賽今天最終站再次回到風光明媚的花東賽場，在客家委員會的支持下，今年第5站也是最長一役「幸福台九線站」，總長153.71公里，上演一場精彩的冠軍保衛戰，最終由日本紀南車隊的德國車手卡斯騰森（Lucas Carstensen）奪下第5站單站冠軍，唯一的世界一級職業隊比利時樂透車隊的法國車手格里塞爾（Matys Grisel）成功守住黃衫，但衝刺王綠衫卻被亨尼金（Paul Hennequin，西班牙尤斯卡特）奪走，足見戰況之慘烈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。