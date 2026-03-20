路跑／北竿硬地超馬十周年 觀賞「火砲射擊」跑者超震撼

馬祖年度體育盛事「北竿硬地超級馬拉松」於今日熱鬧登場，這場以「榮耀北竿．十載硬道」為題的賽事，今年邁入第十個年頭，不僅象徵馬祖運動品牌的里程碑，更以其獨有的戰地色彩吸引全台跑友集結，晚間在馬鼻灣沿岸的「火砲射擊」震撼登場，更是讓跑者都驚呼連連。

不同於一般城市馬拉松，北竿超馬最令選手稱道的便是其濃厚的軍事氛圍，今晚在馬鼻灣舉行的火砲射擊，火光與震鳴交織在山海之間，讓不少首度參賽的跑者直呼：「這就是馬祖的味道！」，真實的臨場感讓體育賽事瞬間昇華為文化體驗，展現馬祖不可替代的戰地文化地標地位。

隨後於北竿綜合運動場展開的「選手之夜」，則將氣氛轉為海島的熱情與浪漫，市集攤位集結了高粱香腸、阿婆嗲餅及極具地方代表性的「高登淡菜」，讓選手在賽前補充足夠的「馬祖能量」。

晚會活動由在地主持人朱家儀帶動氣氛，接續由馬祖高中熱舞社、蒞鈴表演藝術團帶來精彩演出，炒熱現場氣氛。MVP迷霧森林樂團演唱多首懷舊經典歌曲，並邀請知名民歌手王瑞瑜登台獻唱，熟悉旋律引發全場共鳴，讓參與民眾在夜色中沉浸於音樂與海島氛圍交織的美好時光。

連江縣長王忠銘也到場與跑者同樂，他強調，馬祖四季皆美，透過馬拉松賽事，不僅能推廣運動風氣，更能讓更多人深入體驗馬祖的戰地景觀與閩東文化之美，他也祝福所有參賽選手都能在賽道上發揮實力，跑出健康與自信，留下難忘回憶。

連江縣交通旅遊局表示，今日下午已先行舉辦3K休閒、長青、親子組賽事，作為暖場活動，吸引不少在地居民及遊客參與，展現全民運動的熱絡氛圍。明日將進入正式賽程，於暖身操後，依序進行50K全馬、25K半馬、12.5K挑戰組及5K壁山組賽事，屆時將於各組完賽後辦理頒獎典禮。

連江縣政府指出，「北竿硬地超級馬拉松」不僅是一場體育競賽，更是一項結合觀光行銷與文化體驗的重要活動，透過賽事持續推廣，已逐步建立品牌知名度，吸引越來越多國內外跑者慕名參加。未來也將持續優化賽事內容，結合地方特色，打造更具國際能見度的運動觀光活動，讓世界看見馬祖的獨特魅力。

連江縣長王忠銘（中）參加馬祖北竿的迎賓之夜，與貴賓及參賽者合影。圖／連江縣政府提供

「北竿硬地超級馬拉松」於今日熱鬧登場，晚間在馬鼻灣沿岸的「火砲射擊」震撼登場，更是讓跑者都驚呼連連。圖／連江縣政府提供