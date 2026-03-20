奧爾良羽球賽 林芷均/楊筑芸爆冷勝世界第18晉4強

BWF超級300的奧爾良羽球大師賽，台灣女雙組合林芷均、楊筑芸，今天在8強賽以22比24、21比14、21比13逆轉擊敗世界排名第18的法國組合，順利挺進最終4強。

效力於中租球團的台灣女雙林芷均、楊筑芸今年才開始搭檔，目前在世界羽球總會（BWF）的排名僅232名，本季已經參加過3場國際賽，其中首場較為低階的葡萄牙國際賽就奪冠。

林芷均在這3年來女雙搭檔並不固定，包括宋祐媗、鄧淳薰、詹又蓁、林琬清等人都合拍過，今年初才又再度換成2025世大運羽球混雙金牌成員楊筑芸。

林芷均、楊筑芸今天是生涯首度對壘世界排名第18的法國組合蘭伯（Margot Lambert）、波娜蒂（CamillePognante）。

首局開打，雙方陷入拉鋸戰，儘管對手兩度取得3分領先，但還是被台灣組合多次追平，只可惜在22比22平手時，連續出現2次回球失誤，黯然丟掉首局。

台灣組合氣勢沒被打垮，第2局靠著出色的拉吊和對手僵持，再找機會進行突擊，很快就取得13比4的領先，順利扳回一局；第3局戰況如出一轍，林芷均、楊筑芸在3比3平手時逐漸拉開差距，順利逆轉晉級4強。

至於台灣另一組女雙搭檔，世界排名第13的許雅晴、宋祐媗，則是以14比21、15比21不敵印尼組合、止步8強無緣晉級。