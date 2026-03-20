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世足／澄清伊朗參賽疑慮 FIFA承諾確保世界盃按計畫比賽
有關伊朗是否參加今年國際足球總會（FIFA）世界盃比賽，正受到外界懷疑；FIFA主席英凡提諾今天強調，他們致力於確保世界盃「按計畫」如期舉行，以及「所有球隊」都參賽。
法新社報導，英凡提諾（Gianni Infantino）從瑞士蘇黎世在國際足總理事會（FIFA Council）召開的線上會議中表示：「FIFA期盼所有參加世界盃的隊伍，能以公平及互相尊重的精神競技。」
他還說：「我們有時程表。我們很快就會確認48支參賽隊伍名單，我們希望世界盃能如安排進行。」
本屆世足賽由美國、加拿大和墨西哥共同主辦，訂於6月11日至7月19日舉行。受到美國與伊朗開戰影響，伊朗參賽與否籠罩不確定性。
伊朗的3場分組賽都已安排在美國舉行，分別是在洛杉磯對上紐西蘭和比利時，以及在西雅圖迎戰埃及。
伊朗足球協會主席塔吉（Mehdi Taj）昨天發布影片表示，鑒於伊朗受到美以聯軍攻擊，他希望伊朗隊的比賽移至其他主辦國。
他說：「我們將為參賽世界盃做準備。我們將抵制美國，但不會抵制世界盃。」
伊朗足協另表示，他們已與FIFA展開洽談，討論可能調整比賽舉辦的地點。
墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）17日說，如果有需要，墨西哥已準備好主辦伊朗的分組賽。
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