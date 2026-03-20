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LPGA／創建者盃首回合 徐薇淩等3台將同繳71桿

中央社／ 台北20日電
台灣高球「一姐」徐薇淩。 美國聯合通訊社
台灣高球「一姐」徐薇淩。 美國聯合通訊社

總獎金300萬美元的LPGA創建者盃今天結束首回合，台灣女將包括「一姐」徐薇淩、曾雅妮、錢珮芸等人，皆繳出低於標準1桿的71桿，暫時並列第40名，落後領先者8桿。

美國職業女子高爾夫協會（LPGA）創建者盃從2011年開辦，首年賽制僅打54洞，且參賽者並未獲得「實質」獎金，主辦單位將總獎金100萬美元（約新台幣3197萬元）的一半捐給指定單位，前10名的選手所獲得的獎金，也會捐給指定慈善機構。

LPGA創建者盃固定都在加州的球場舉辦，今年台灣共有曾雅妮、徐薇淩、錢珮芸、程思嘉4人參賽，其中曾雅妮在2012年奪冠，她也是用此資格獲得參賽權。

曾雅妮上週才剛在台巡、日巡合辦的台灣鴻海女子高爾夫公開賽，獲得台將最佳的第6名，休息1天後就飛往美國參賽。

今天首回合表現不差，從球場第10洞出發的曾雅妮，全場抓4博蒂、吞3柏忌繳出71桿。

至於「台灣一姐」徐薇淩，今年也邁入在LPGA連續第12個賽季，回到美國本土參賽的她，全場抓3博蒂、吞2柏忌，同樣穩穩繳出71桿的成績。

她告訴中央社記者，經過季初LPGA在亞洲的3場賽事，現在狀況還算調整得不錯，對於更換的球桿也越來越適應，希望後面幾天可以越打越好。

錢珮芸 程思嘉 美國

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