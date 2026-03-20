快訊

歷史性的一刻！TWICE官方首度為了子瑜標註「TAIWAN」

91歲社長退休前確診失智症 堅持一生活態度「30年幾乎沒惡化」

科技領袖別讓AI嚇大家！黃仁勳罕見談台海：美應展現克制、勿挑釁中國

聽新聞
0:00 / 0:00

奧爾良羽賽／周天成輕取前印尼一哥金廷 攜手蘇力揚晉級8強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
周天成。聯合報系資料照／記者陳正興攝影 陳正興
周天成。聯合報系資料照／記者陳正興攝影 陳正興

BWF超級300的奧爾良羽球名人賽，我國男單一哥周天成今天凌晨在16強賽遭遇前印尼一哥金廷（Anthony Sinisuka Ginting），最終僅花38分鐘就以21： 14、21：10直落二勝出，挺進到8強賽。

在日前瑞士公開賽於首輪就爆冷止步的周天成，本周轉戰奧爾良名人賽接連擊敗世界名將，首輪先是直落二擊敗前世錦賽銅牌泰國王高倫，晉級到16強賽後，今天則是碰上男單世界排名曾來到第2名的前印尼一哥金廷。

金廷在去年年初因為肩膀傷勢進行手術，一度有長達半年時間無法參賽並申請排名保護，在7月復出後狀況也不如預期，導致排名不斷下滑，不過今年開季他也逐漸找回狀態，並且在日前瑞士公開賽闖進到4強，也是他繼2024年香港公開賽後再度挺進到4強賽。

儘管生涯對戰周天成保有10勝6敗的對戰優勢，但今天兩人再度交手，金廷狀態明顯不如周天成，除了第二局開局一度取得領先外，幾乎是一路落後周天成，尤其在第二局中段被周天成打出一波10：1的攻勢後氣力放盡，最終由周天成在比賽第38分鐘以21：14、21：10直落二勝出，晉級到8強賽，接下來將遭遇中國大陸胡哲安。

至於我國另外一名男單好手蘇力揚，則是與馬來西亞選手賀首維（Justin Hoh）苦戰3局後，以16：21、21：17、22：20逆轉勝出，同樣挺進到8強賽，並將對上法國選手拉尼耶（Alex Lanier）

泰國 瑞士 印尼

延伸閱讀

亞洲盃女足／中華女足0：4不敵北韓 洲際附加賽拚世足賽末班車

奧爾良羽賽／不敵泰國甜心 頭號種子邱品蒨首輪落馬

經典賽／擊敗史上最強美國隊！委內瑞拉首闖決賽就奪冠

羽球／BWF奧爾良大師賽 周天成領軍台將28組人馬開戰

相關新聞

奧爾良羽賽／周天成輕取前印尼一哥金廷 攜手蘇力揚晉級8強

BWF超級300的奧爾良羽球名人賽，我國男單一哥周天成今天凌晨在16強賽遭遇前印尼一哥金廷（Anthony Sinisuka Ginting），最終僅花38分鐘就以21： 14、21：10直落二勝出，挺進到8強賽。

拳擊／林郁婷性別檢測爭議暫落幕 WB放行參加亞錦賽

巴黎奧運女子拳擊金牌、「台灣女兒」林郁婷的性別檢測爭議，今天暫告落幕。中華拳協表示，世界拳擊聯盟（WB）醫療委員會已放行...

環台賽／幸福台九線格里塞爾成功守衛黃衫 盧紹軒單站12台將最佳

暌違15年，2026年國際自由車環台公路大賽今天最終站再次回到風光明媚的花東賽場，在客家委員會的支持下，今年第5站也是最長一役「幸福台九線站」，總長153.71公里，上演一場精彩的冠軍保衛戰，最終由日本紀南車隊的德國車手卡斯騰森（Lucas Carstensen）奪下第5站單站冠軍，唯一的世界一級職業隊比利時樂透車隊的法國車手格里塞爾（Matys Grisel）成功守住黃衫，但衝刺王綠衫卻被亨尼金（Paul Hennequin，西班牙尤斯卡特）奪走，足見戰況之慘烈。

亞洲盃女足／中華女足0：4不敵北韓 洲際附加賽拚世足賽末班車

2026亞洲盃女足賽今天進行攸關世足賽門票的附加賽賽程，中華女足面對世界排名第10名的北韓，最終北韓在洪成玉上演「帽子戲法」領軍下，以4：0擊敗中華隊，取得世足賽門票，至於中華女足則將落入10搶3的洲際附加賽。

自由車環台賽／花東最終站 民眾扮「鏟子超人」為選手加油

2026國際自由車環台公路大賽（Tour de Taiwan）今天進入最終站，從台東鹿野鄉至花蓮鯉魚潭，沿路農村田園美景...

足球／中學聯賽5人制決賽23日登場 傳統強權、新興勁旅同場較勁

運動部今天辦理「114學年度中等學校足球聯賽（5人制）」全國決賽賽前記者會，邀請國女、高女、國男及高男四組決賽隊伍一同到場，在賽前為自己的隊伍誓師喊話，本學年度最後決賽將在23日至4月3日於台北體育館開戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。