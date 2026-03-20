奧爾良羽賽／周天成輕取前印尼一哥金廷 攜手蘇力揚晉級8強

BWF超級300的奧爾良羽球名人賽，我國男單一哥周天成今天凌晨在16強賽遭遇前印尼一哥金廷（Anthony Sinisuka Ginting），最終僅花38分鐘就以21： 14、21：10直落二勝出，挺進到8強賽。

在日前瑞士公開賽於首輪就爆冷止步的周天成，本周轉戰奧爾良名人賽接連擊敗世界名將，首輪先是直落二擊敗前世錦賽銅牌泰國王高倫，晉級到16強賽後，今天則是碰上男單世界排名曾來到第2名的前印尼一哥金廷。

金廷在去年年初因為肩膀傷勢進行手術，一度有長達半年時間無法參賽並申請排名保護，在7月復出後狀況也不如預期，導致排名不斷下滑，不過今年開季他也逐漸找回狀態，並且在日前瑞士公開賽闖進到4強，也是他繼2024年香港公開賽後再度挺進到4強賽。

儘管生涯對戰周天成保有10勝6敗的對戰優勢，但今天兩人再度交手，金廷狀態明顯不如周天成，除了第二局開局一度取得領先外，幾乎是一路落後周天成，尤其在第二局中段被周天成打出一波10：1的攻勢後氣力放盡，最終由周天成在比賽第38分鐘以21：14、21：10直落二勝出，晉級到8強賽，接下來將遭遇中國大陸胡哲安。

至於我國另外一名男單好手蘇力揚，則是與馬來西亞選手賀首維（Justin Hoh）苦戰3局後，以16：21、21：17、22：20逆轉勝出，同樣挺進到8強賽，並將對上法國選手拉尼耶（Alex Lanier）