拳擊／林郁婷性別檢測爭議暫落幕 WB放行參加亞錦賽

巴黎奧運女子拳擊金牌、「台灣女兒」林郁婷的性別檢測爭議，今天暫告落幕。中華拳協表示，世界拳擊聯盟（WB）醫療委員會已放行，林郁婷可參加3月28日登場的亞洲拳擊錦標賽。

2026年亞洲拳擊錦標賽將於3月28日到4月11日於蒙古烏蘭巴托登場，由於名古屋亞運取消57公斤級，因此林郁婷和吳詩儀2人在參加亞錦賽國內選拔時，同場競爭60公斤級資格，最終由林郁婷勝出。

當時中華民國拳擊協會就暫訂，若林郁婷還是無法參加亞錦賽，名額由吳詩儀遞補。

林郁婷從巴黎奧運之後，就因世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）對於性別檢測的新規範，讓林郁婷始終無法參加任何由WB舉辦、督導的國際賽事。

去年運動部還在體育署的時期，就為林郁婷組成醫療團隊，並由中華拳協為窗口，從去年8月開始提出醫療數據進行申訴，今天終於傳來好消息，確認林郁婷可以參加3月底的亞錦賽。

經過超過半年的申訴，WB的醫療委員會確認林郁婷可以參加亞錦賽，也就是認同林郁婷的資格；理論上，名古屋亞運的資格應該也不會有問題。

儘管林郁婷已經超過1年半沒有正式參加國際賽，但該做的訓練始終沒有中斷，今年農曆年後還到韓國移地訓練2週，讓自己處於備戰狀態。