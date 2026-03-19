環台賽／幸福台九線格里塞爾成功守衛黃衫 盧紹軒單站12台將最佳

暌違15年，2026年國際自由車環台公路大賽今天最終站再次回到風光明媚的花東賽場，在客家委員會的支持下，今年第5站也是最長一役「幸福台九線站」，總長153.71公里，上演一場精彩的冠軍保衛戰，最終由日本紀南車隊的德國車手卡斯騰森（Lucas Carstensen）奪下第5站單站冠軍，唯一的世界一級職業隊比利時樂透車隊的法國車手格里塞爾（Matys Grisel）成功守住黃衫，但衝刺王綠衫卻被亨尼金（Paul Hennequin，西班牙尤斯卡特）奪走，足見戰況之慘烈。

基於已經是最終站，九名台將今也都輪流出擊，效力於日本宇都宮車隊的馮俊凱、杜志濠今在進入登山點前也出來帶領集團，中華隊在最後也卡位成功，盧紹軒也一掃前一站摔車的噩夢，最終飆下分站第12名，成為這五站以來中華隊單站最佳的成績，讓盧紹軒賽後終於咧出牙齒微笑說：「今天算比較順利，但如果昨天沒有摔。今天搞不好會有更好的成績。」

由於經過4站後，四色冠軍衫都只有保持些微的差距，今成為四色冠軍衫的保復戰。從一開賽僅僅24公里的第一個衝刺點就發生變化，原本黃衫兼綠衫的格里塞爾僅40分領先居次的亨尼金39分僅領先1分，而亨尼金在衝刺點前4公里就成功形成4人進團最終獲得衝刺點第三獲2分衝刺積分，直接反超格里塞爾，再加上終點衝刺亨尼金又獲得單站第五再加上11分衝刺分，最終以52分反超奪下衝刺綠衫，讓亨尼金賽後開心的說：「在經過這五天的奮戰當中，身心都算是達到了極限了，今年我得到兩次第二，我覺得很受到鼓勵，因為第二，可能只是我運氣不好，幸好今天多了一點點運氣，但我希望我還能再回來獲得更多的單站冠軍。」

個人總冠軍黃衫也是保衛的相當驚險，原本比利時透車隊擁有格里塞爾和福斯（Matthew Fox）排名前二的雙保險，但兩人也僅以4、7秒領先，而排名第三的洛佩茲（Jordi López，西班牙尤斯卡特）也在第一個衝刺點拿到第二獲減秒2秒，最後主集團在最後16公里處全部併成大集團，比利時樂透車隊本來在集團前面壓陣，沒想到在終點前1.5公里前變成大亂鬥，最終由卡斯騰森以3小時24分47秒獲單站冠軍，洛佩茲僅衝下分站第11，沒能得減秒，最終讓原本黃衫格里塞爾僅僅以5秒差距成功保住黃衫。

至於前一站表現不順的中華隊，今在終點前16公里處也順利開出三人列車，試圖在最後衝刺卡住更好的成績，最佳盧紹軒獲得台將最佳的第12、張祐誠第22，也是5站以來的最好表現，讓中華隊教練劉家良滿意的說：「我覺得有做到我們團隊想要做到的事情，就像今天（盧）紹軒也是終於有衝到了前面，這樣還滿開心的，我覺得這次大家其實就是各自發揮所長，在爬坡戰我們就讓爬坡最好的選手去做，那平路戰的話就是讓大家去磨合如何合作、如何卡位，那推出我們最好的衝刺手去做衝刺，大家都做到他們想做到的。」

今年環台賽中9名台將中，又以年僅19歲的黃暐程總排第40最佳（13小時41分31秒），甚至還優於在旅外車隊擔任副手的何硯宜（第59）和馮俊凱（第82），但黃暐程自己很清楚說：「學長他們只是因為要輔助車隊，這個排名不代表什麼，這是我第一次環台賽，一比完有感覺鬆了一口氣，但我還有很多要學習，像卡位還有出去的時機等等。」馮俊凱也以前輩的角色說：「這次台灣年輕車手表現已經不錯了，但畢竟他們剛開始，還有很多東西要學習，更重要是要多去參與比賽學習更多的經驗。」