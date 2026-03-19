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亞洲盃女足／中華女足0：4不敵北韓 洲際附加賽拚世足賽末班車

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華女足不敵北韓，將在洲際附加賽爭奪最後3張世足賽門票。圖／中華足協提供
中華女足不敵北韓，將在洲際附加賽爭奪最後3張世足賽門票。圖／中華足協提供

2026亞洲盃女足賽今天進行攸關世足賽門票的附加賽賽程，中華女足面對世界排名第10名的北韓，最終北韓在洪成玉上演「帽子戲法」領軍下，以4：0擊敗中華隊，取得世足賽門票，至於中華女足則將落入10搶3的洲際附加賽。

今年亞洲盃我國女足在分組賽以第二名晉級到8強賽後，與衛冕軍中國大陸一路拚戰到延長賽才敗下陣來，儘管錯過晉級4強提前取得世足賽門票的機會，但仍有機會透過附加賽爭取晉級機會。

而今天的附加賽中華隊則是遭遇世界排名第10名，過去曾3度在亞洲盃封后的北韓女足，勝方將能取得世足賽門票，敗方則將落入11至12月與明年初的10搶3的洲際附加賽。

北韓開賽前3分鐘就兩度兵臨城下，不過都未取得射正機會，第18分鐘北韓的角球，在球門區內多次射門遭到中華隊後衛與門將程思瑜擋下，化解失分危機，第19分鐘北韓再度在禁區內起腳射門，不過威力不足被程思瑜撲下。

第27分鐘北韓禁區外射門被程思瑜正面擋下後，北韓球員卻出現衝撞程思瑜遭判黃牌的狀況，第32分鐘北韓右路傳中球後頭槌球彈地進門，踢進本場比賽第一顆進球，上半場踢完北韓也以1：0領先。

下半場北韓攻勢再起，在第49分鐘利用一次左路傳中球機會再度頭槌破門，取得2：0領先，不到3分鐘，北韓再次用右路傳中球頭槌進球，前三度進球都是「空戰」拿下，一口氣取得3：0領先。

第68分鐘，北韓洪成玉又在門前混戰中補進一腳，踢進個人本場比賽第3球完成「帽子戲法」，至於中華女足下半場最接射正的攻勢則是第75分鐘陳昱嫀禁區外大腳射門踢中門楣，最終中華隊也未能成功進球，以0：4敗下陣來，只能在洲際附加賽爭奪最後3張世足賽末班車門票。

世足賽 北韓 中華隊 籃球

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