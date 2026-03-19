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足球／中學聯賽5人制決賽23日登場 傳統強權、新興勁旅同場較勁

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
114學年度中等學校足球聯賽（5人制）全國決賽將在23日至4月3日於台北體育館開戰。圖／運動部提供
114學年度中等學校足球聯賽（5人制）全國決賽將在23日至4月3日於台北體育館開戰。圖／運動部提供

運動部今天辦理「114學年度中等學校足球聯賽（5人制）」全國決賽賽前記者會，邀請國女、高女、國男及高男四組決賽隊伍一同到場，在賽前為自己的隊伍誓師喊話，本學年度最後決賽將在23日至4月3日於台北體育館開戰。

運動部表示，本學年中等學校足球聯賽（5人制）共計203隊國高中隊伍報名參賽，在歷經6個月的預賽及複賽賽事後，於23日至4月3日辦理最後的決賽賽事。由國中組賽事首先登場，國女組部分，除了5人制足球強權學校高雄市右昌國中、台東體中（國中部）及南投縣水里國中踢進決賽8強之外，今年異軍突起的台北市士林國中則是首次晉級決賽。

國男組方面，屏東縣中正國中、高雄市左營國中、台中市福科國中及台北市蘭雅國中已連續二年晉級決賽，而屏東縣東港高中（國中部）、台南市佳里國中及台北市和平高中（國中部）則是重返決賽圈，八強隊伍當中，僅有桃園市經國國中為首次晉級決賽賽事，為隊史目前最佳成績。

緊接在後的高中組賽事，在高女組的賽事中，11人制強權學校新北市醒吾高中，首次跨界挑戰5人制賽事便一舉踢進決賽，實力不容小覷；高雄市楠梓高中、南投縣水里商工及宜蘭縣蘇澳海事亦是成軍不久即連2年晉級決賽的強勢隊伍，高女組的冠軍獎盃將由誰踢下，值得期待。同樣戰績激烈的高男組賽事，除了連續14年晉級決賽的民雄農工、連續9年晉級的復興高中以及連續8年晉級的台中市惠文高中之外，去年初登場便一舉拿下冠軍的怪物新人台北海洋科大（五專部），今年力求二連霸，各校都將拚盡全力為校踢下象徵榮譽的冠軍金盃。

運動部提到，今年度為增加決賽賽事精彩度，除了取消決賽「複賽成績保留」制度，亦調整比賽時長由40分鐘不停錶，延長為50分鐘不停錶，以提升比賽強度。此外，新增「最佳教練形象獎」，鼓勵以自身言行身教引領學生實踐運動家精神的優質教練。本學年度決賽賽事將開放現場觀賽，並全程於中華民國五人制足球協會及公視體育YOUTUBE頻道進行直播。歡迎所有愛好5人制足球的球迷朋友、學校師生，一起到場為今年度的決賽隊伍加油，見證114學年度冠軍隊伍的誕生。

運動部

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