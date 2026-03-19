101垂直馬拉松 賈永婕穿消防裝扮挑戰

「2026中國信託・台北101公益垂直馬拉松」將於5月9日盛大登場，賽事將於明天中午12點開放線上報名，今天台北101董事長賈永婕特別穿上一身消防裝備現身報名啟動記者會，且宣布5月9日將以同樣裝扮挑戰登頂，和台灣的消防英雄致敬。

今年賽事宣傳影片由賈永婕攜手雙北消防員共同拍攝，傳遞城市可以安穩運轉，背後是消防英雄的時刻守護，今天記者會也有兩位消防英雄代表出席，賽事當天更有20位消防英雄全副武裝挑戰登頂。

賈永婕今天穿上消防服裝體驗，她笑說一直很想體驗消防員平時有多辛苦，尤其救災時不可能搭電梯，且還要帶更多裝備，比她現在身穿約7公斤的消防裝備更不容易。她也希望藉由這次合作和拍片，讓更多人看到這群無名英雄的努力和付出。

過去已經兩度參賽，賈永婕透露分別是26分鐘和29分鐘完賽，「這次只要1小時內都覺得好棒棒了。」

今年賽事第8度和中國信託合作，除有中信卡友報名費禮遇，也延續公益精神，大會將提撥部分報名費捐到中國信託慈善基金會、家扶基金會，台灣好鄰居協會和台灣運動好事協會，並與南亞塑膠合作製跑者專屬賽服，當日水舞廣場還有一系列活動，打造成完賽者的慶祝據點。

台北101董事長賈永婕（中）和雙北消防員共同拍攝「2026中國信託・台北101公益垂直馬拉松」宣傳影片，今天記者會也一同現身。記者曾思儒／攝影