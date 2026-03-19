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全中運／聖火傳抵金門 59名在地選手備戰全國賽事

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
115年全國中等學校運動會將於4月18日至23日在嘉義縣舉行，聖火傳遞今日抵達金門，並在莒光樓前舉行交接儀式，由嘉義縣府行政處長邱美切（右）將聖火交接予金門縣府副祕書長李廣榮（左）。記者蔡家蓁／攝影
115年全國中等學校運動會將於4月18日至23日在嘉義縣舉行，聖火傳遞今日抵達金門，並在莒光樓前舉行交接儀式，由嘉義縣府行政處長邱美切（右）將聖火交接予金門縣府副祕書長李廣榮（左）。記者蔡家蓁／攝影

115年全國中等學校運動會將於4月18日至23日在嘉義縣舉行，聖火傳遞今日抵達金門，並在莒光樓前舉行交接儀式，由嘉義縣聖火隊完成跨海接力，象徵全中運正式進入倒數階段，嘉義縣與金門縣政府代表到場見證，展現跨縣市合作與支持體育發展的決心。

嘉義縣政府行政處長邱美切致詞指出，全中運是我國中等學校體育的重要舞台，聖火的傳遞象徵青春、努力與榮耀的延續，嘉義縣長期投入基層運動選手培育，期盼透過全中運，讓更多孩子在運動中找到自信、學會團隊合作，並在挑戰中超越自我。她也感謝各單位、師生與工作人員的付出，讓聖火能安全、順利傳遞，並預祝全中運圓滿成功。

金門縣政府副秘書長李廣榮則表示，聖火抵達金門不僅是一場體育盛事的序幕，更是一份跨越地域的情誼。金門作為歷史文化深厚的島嶼，重視體育扎根與社區推廣，期望孩子們能在比賽中展現自我，並在過程中學會尊重、合作與堅持。

儀式最後，兩縣代表與聖火隊合影留念，留下珍貴的畫面，象徵青春精神的傳承與榮耀的延續。

115年全中運將於4月18日至23日在嘉義縣登場，金門縣今年共派出59名選手，參加田徑、桌球、跆拳道、射擊及體操等項目，備戰全國賽事，力拚佳績；縣府也呼籲鄉親屆時踴躍到場或透過轉播關注，為金門子弟加油。

115年全國中等學校運動會將於4月18日至23日在嘉義縣舉行，聖火傳遞今日抵達金門，並在莒光樓前舉行交接儀式，會後合影。記者蔡家蓁／攝影
115年全國中等學校運動會將於4月18日至23日在嘉義縣舉行，聖火傳遞今日抵達金門，並在莒光樓前舉行交接儀式，會後合影。記者蔡家蓁／攝影

嘉義縣府行政處長邱美切表示，全中運是各中等學校體育的重要舞台，聖火的傳遞象徵青春、努力與榮耀的延續。記者蔡家蓁／攝影
嘉義縣府行政處長邱美切表示，全中運是各中等學校體育的重要舞台，聖火的傳遞象徵青春、努力與榮耀的延續。記者蔡家蓁／攝影

金門 全中運 聖火

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