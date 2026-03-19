TPVL／朝冠軍目標邁進 台中連莊宣布簡偉倫出任執行教練

TPVL戰績龍頭台中連莊職業排球隊今天正式宣布，延攬具備多年企業聯賽資歷與國家隊經驗的簡偉倫，擔任球隊執行教練，期盼藉由其豐富經歷與專業，進一步提升球隊整體戰力與競爭力。

簡偉倫過去長期活躍於企業排球聯賽，並曾入選國家隊，在場上累積深厚實戰經驗。退役後投入教育領域，現任教於國立台中科技大學。本次以借調兼職方式加入連莊，在不影響校內教學工作的前提下參與球隊訓練與賽務運作，校方亦對此安排表達高度支持，展現對體育發展的重視。

對於此次加盟，簡偉倫指出，初期曾考量教職與球隊工作的時間分配問題，但在與球團充分溝通後，最終決定以兼顧雙方的方式投入球隊，盼能在有限時間內提供實質幫助，為連莊注入不同面向的能量。

台中連莊成立至今已累積四年基礎，在默契與體系上具備一定優勢，日前以例行賽36勝4負戰績封王，持續以穩健步調朝總冠軍目標邁進。但聯盟整體競爭強度持續提升，各隊外援實力突出，近期戰況愈趨激烈，簡偉倫表示，「未來將著重於戰術多元化與臨場應變能力提升，並強化團隊黏著度，特別是在攔網與防守系統上進行調整，提升整體防守強度，降低對手得分效率。」