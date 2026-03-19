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奧爾良羽賽／不敵泰國甜心 頭號種子邱品蒨首輪落馬
我國女單好手邱品蒨和林湘緹本周BWF超級300等級的法國奧爾良名人賽都排上種子，但名列頭號種子的邱品蒨、第3種子的林湘緹都在首輪爆冷落馬，爆冷戰役中女單前4種子更是無一倖免，台將剩許玟琪和白馭珀，今天將和另外12組台將爭取8強門票。
許多台將從2月底德國公開賽就展開歐洲征途，歷經全英公開賽、瑞士公開賽到本周奧爾良名人賽，前3場歐洲站僅在全英公開賽打下1勝的周天成，以頭號種子身份開出紅盤，首戰以21：13、21：17拍下世界排名56的泰國對手瓦查隆（Kantaphon Wangcharoen），和「羽球王子」王子維、王柏崴及蘇力揚分闖16強。
列女單頭號種子的「一姊」邱品蒨出師不利，世界排名14的她碰2023年台北賽爆紅的泰國「羽球甜心」歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh），以13：21、17：21敗陣，和第3種子林湘緹及宋碩芸都首輪路馬，許玟琪和白馭珀成女單第二輪僅存的台將代表。
雙打部份共有5組女雙、2組混雙和僅存男雙賴柏佑／蔡富丞晉級第二輪，今天列女雙第2種子的許尹鏸／林芝昀更要和楊筑云／林芷均上演「寶島內戰」。
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