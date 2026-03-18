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國訓中心新團隊上任 強調效率溝通與服務導向

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
國訓中心董事長林鴻道（中）與榮譽顧問何卓飛（左二）及執行長趙士強（右二）和副執行長林華韋（右一）合影。圖／國訓中心提供
國訓中心董事長林鴻道（中）與榮譽顧問何卓飛（左二）及執行長趙士強（右二）和副執行長林華韋（右一）合影。圖／國訓中心提供

國家運動訓練中心新任董事長林鴻道與執行長趙士強上任後，隨即展現高度行動力，今天前往國訓中心與行政團隊及培訓隊教練團座談交流。會中並介紹董事會新任榮譽顧問何卓飛及新任副執行長林華韋，並宣示將以最快速度啟動團隊運作，展現嶄新氣象。

除上午與行政團隊交流外，新任團隊下午亦與培訓隊教練進行座談與意見交換。拳擊金牌選手林郁婷亦到場祝賀董事長林鴻道就任，林鴻道親切與其互動並給予鼓勵，現場氣氛溫馨熱絡。

在首次面對面交流中，兩位新任領導人以輕鬆幽默方式與教練互動，並一致強調「溝通」是推動組織前進的關鍵起點。新任執行長趙士強表示，未來將以「以專業守護夢想」為核心精神，帶領團隊成為國家隊最堅強的後盾，讓選手與教練無後顧之憂，全力在國際賽場上發揮實力，為台灣爭取佳績、贏得榮耀。

林鴻道指出，國訓中心未來將朝「專業化」、「科學化」，以及「行政法人的獨立特色與彈性」等三大方向持續精進，以提升整體運作效率，並推動企業化經營，強化組織執行力。

林鴻道進一步表示，未來將從思維、文化到管理全面轉型，建立以選手為導向的組織文化，行政團隊管理上也將落實「賞罰分明」原則，建立公平且有效率的工作環境，他強調說：「這是我們共同的國訓中心，一起努力前進。」林鴻道也向培訓隊承諾，未來將與團隊攜手強化整體量能，使國訓中心成為榮耀台灣體育的引擎，持續助力國家隊在國際舞台發光發熱。

國訓中心董事長林鴻道（中）與拳擊教練曾自強（左）及拳擊選手林郁婷合影。圖／國訓中心提供
國訓中心董事長林鴻道（中）與拳擊教練曾自強（左）及拳擊選手林郁婷合影。圖／國訓中心提供

林華韋 國家隊 林鴻道

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