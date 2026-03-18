跨海追夢 金門泳將全國賽團體、個人項目都有斬獲

國內年度游泳盛事—全國美津濃游泳錦標賽日前登場，各地菁英齊聚競逐，來自離島金門縣的游泳小將也跨海參賽，在多項賽事中游出佳績，繳出亮眼成績單，成功為金門爭光。

本屆賽事中，以就讀金門縣中正國小的選手倪恩修表現最為突出，在11至12歲級男子組中，他於200公尺自由式決賽中穩定發揮，最終奪下第4名；另在競爭激烈的100公尺自由式項目中，也擠進前8名，展現良好爆發力與比賽節奏掌控，得來不易的全國前8強，不僅是他日復一日刻苦訓練的最好回報，更是近幾年金門基層游泳培訓成效的最佳證明。

團體項目方面，由李景丞、倪恩修、李紹暘及王浩宇組成的4×50公尺混合式接力隊，四棒銜接順暢，面對各縣市體育班選手仍不落下風，最終拿下第6名，為金門隊再添一筆佳績。

此外，金門縣中正國小選手張辰、楊妤涵、顏韻方，以及金城國中的樊天順、張懿，也在個人項目中刷新個人成績，整體表現穩定成長。

金門縣戶外教育與海洋教育中心指出，離島選手長期面臨訓練資源與交通成本限制，能在全國賽事中嶄露頭角，實屬不易；該中心長期爭取經費推動基層游泳與水域安全教育，即使經費用罄，教練仍持續投入指導，成為選手穩定成長的重要支撐。

金門縣戶外教育與海洋教育中心召集人謝志偉表示，期待未來能有更多的資源投入金門基層游泳運動，讓離島的小選手們，能擁有更完善的訓練環境，相信在不久的將來，他們定能繼續破浪前行，在更廣闊的泳池舞台上，游出屬於金門的下一頁傳奇。