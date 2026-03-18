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自由車環台賽／最後大急彎摔車 中華隊好手錯過好名次

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
2026國際自由車環台公路大賽今天第4站來到屏東六堆站，路線經過萬巒豬腳街。圖／國際自由車環台賽提供
2026國際自由車環台公路大賽今天第4站來到屏東六堆站，路線經過萬巒豬腳街。圖／國際自由車環台賽提供

2026國際自由車環台公路大賽今天第4站來到屏東六堆站，一百多名車手在南部超過30度以上高溫烈焰下，開出時速達47.76公里的極速列車，以74人大集團衝線，最終由首站臺北市站封王的義大利索盧森隊拉約維奇（Dusan Rajovic）以2小時44分49秒奪下第2個單站冠軍；中華隊老將盧紹軒在終點前700公尺大急彎處滑倒摔車，最終以中華隊21歲小將張祐誠單站第30為台將最佳。

環台賽第四站屏東六堆站從高樹鄉公所出發，通過長治、麟洛（前堆）、竹田（中堆）、新埤、佳冬（左堆）、萬巒（先鋒堆）和內埔（後堆），最終抵達展示台灣客家文化的六堆客家文化園區，盡顯六堆10個客家庄文化鄉鎮特色與山水風光。路線全長131.2公里，都在平地進行，共設有3個衝刺點。

今天屏東溫度相當高，車手一開始就在晴朗炎熱的天氣下進行，果然在熱身段過後放行，便屢屢有兔子衝出集團，但很快就被主集團瓦解，前30公里最高速度甚至還一度達到時速60公里，平均都在時速50公里以上，時常看到車隊拉出長長的一條龍陣型。

主集團一直競逐到42公里左右，才有包括梅傑斯（Jeroen Meijers，菲律賓維多利亞）、松井丈治（日本愛三）、普里莫日奇（Jaka Primožič，奧地利律高）、增田成幸（日本宇都宮）、尹在彬（泰國魯賈伊）等5人成功形成領先集團，最多與主集團拉開到近2分鐘的差距， 56.38公里、92.93公里的前兩個衝刺點便分別由五人領先集團的梅傑斯、松井丈治拿下第一的5分衝刺積分；在跑完前兩個衝刺點後，5人領先集團中穿著南韓國家冠軍衫的尹在彬一度獨推近10公里後，形成另一個4人追趕集團，到119.3公里的最後一個衝刺點五溝國小，再由梅傑斯拿下另一個衝刺點5分積分。

最後領先集團剩下3人，最終在終點前1.7公里被主集團吞沒，最終在集團衝刺時，首站封王的拉約維奇再展現傲人的衝刺能力，扮演奇兵在右側突圍而出，成功再拿下今年環台賽第2個單站冠軍，但黃衫格里塞爾（Matys Grisel）也獲得單站第五，順利續保黃衫。

雖然未能搶下單站冠軍，但格里塞爾說：「由於環台賽多是平緩丘陵地，我們隊裡布置了3個很強的衝刺型車手，所以，我們對明天最後一站有很大的信心可以保住黃衫。」而獲得第二個單站冠軍的拉約維奇賽後看了一下自己的車錶說：「我過去在衝刺的極速是時速72公里，但今天就達到71公里，所以今天的速度已經不能再快了。」

中華隊前半段都在養精蓄銳保留體力，但可惜在最後終點前700公尺的一個大右彎處，包括中華隊衝刺主將盧紹軒和21歲小將張祐誠都卡在主集團前面時，極有希望取得單站最好成績，盧紹軒卻在大轉彎處滑倒摔車，張祐誠也稍微受到影響下，最終張祐誠只獲得單站第30；盧紹軒摔倒後連忙爬起來帶傷衝線僅獲得第93，他無奈說：「本來卡的位置還不錯，如果順利應該有機會在15名內，那時候的體力和狀態都還不錯，但轉彎處有沙，車子就閃不掉然後就直接掃掉了，很無奈比賽就是這樣，要拚成績就是要賭一下，很可惜，今天賭輸了。」

已經是第8次參加環台賽、26日要滿33歲的盧紹軒透露，今年可能是最後一屆環台賽，「我覺得自己差不多了啦，就是覺得心已累而且自己競爭力也越來越沒有那麼好，所以就覺得應該差不多了，先騎完今年賽事後再來做打算。」

中華隊教練劉家良也覺得可惜說：「今天中華隊就是為最後衝刺做足準備，前面大家都保留體力，洪坤弘和葉軒佑的補給也做的很順利，如果沒有最後轉彎的摔車，我估計盧紹軒有機會進前十，現在只能期待明天最後一站再爭取更好的成績。」

明天是環台賽最終戰，睽違15年再回花東的幸福台九線站，全程153.71公里，設有2個登山點及2個衝刺點，今年環台賽將再度迎來用東部的壯麗山水作為賽事的收官舞台。

中華隊老將盧紹軒在終點前700公尺大急彎處滑倒摔車，無緣佳績。圖／國際自由車環台賽提供
中華隊老將盧紹軒在終點前700公尺大急彎處滑倒摔車，無緣佳績。圖／國際自由車環台賽提供

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