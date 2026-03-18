足球／極具爭議！塞內加爾2個月前非洲盃奪冠 如今竟被沒收、判給摩洛哥

塞內加爾足球隊今年1月18日奪下非洲盃冠軍，不過非洲足球聯盟（CAF）昨天宣布取消冠軍資格，裁定該場比賽由摩洛哥以3比0獲勝，引發軒然大波。

非洲盃冠軍戰正規時間傷停補時階段，摩洛哥獲得一記12碼罰球，塞內加爾總教練蒂奧（Pape Thiaw）氣到帶球員離場，導致比賽中斷約15分鐘。塞內加爾球員在隊長馬內（Sadio Mane） 勸說下回球場，摩洛哥12碼球被擋下，塞內加爾在延長賽進球，以1比0帶走勝利。

摩洛哥後來進行申訴，拖了2個月時間，非洲足球聯盟上訴委員會裁定，宣布取消塞內加爾冠軍，摩洛哥以3比0獲勝，這是摩洛哥1976年以來首座非洲盃冠軍。

塞內加爾足協隨後表示將對此決定提出上訴，雖未指明上訴途徑，但外媒推測是位於瑞士洛桑的國際體育仲裁法庭，這是一個獨立機構，透過仲裁或調解解決與體育相關爭議。

塞內加爾足協秘書長索烏（Abdoulaye Seydou Sow）強調，「我們不會退縮。法律站在我們這邊。」索烏稱這項裁決是「非洲的恥辱」。