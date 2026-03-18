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匹克球／運動結合社交 新球館進駐台北核心地段
近年爆紅的匹克球（Pickleball），是結合網球、桌球和羽球特色的新興運動，節奏明快、規則簡單和容易上手，連去年宣佈退役的「哈佛小子」林書豪都迷上。看好匹克球結合社交和娛樂的生活趨勢，匹克球館「Ahhh Social Pickleball Hub」今天正式進駐台北核心地段，且將匹克球場和酒吧結合，打造嶄新娛樂生活型態。
「Ahhh」創辦人Johnny分享，店名結合運動和飲酒的特性，打球時發出的嘆息聲、暢快飲酒後的嘆息聲都是「Ahhh」，因此成為「Ahhh Social Pickleball Hub」的名稱由來，目標將運動融合社交，打完球就可以到球場旁的酒吧區聊天、小酌，享受運動帶來的生活樂趣。
鄰近捷運善導寺站的「Ahhh Social Pickleball Hub」採單一專業球道設計，社交互動呼區包含酒吧座位區和VIP包廂空間，未來將推出多元主題體驗活動，如螢光匹克球、微醺匹克夜等，增添更多運動樂趣。
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