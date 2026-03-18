2026探旅新北定向越野今開放報名 配合捷運三鶯線開通有三鶯特別場

新北市政府觀光旅遊局主辦的「2026探旅新北定向越野」系列賽，今年有5場賽事，首場深坑場於今日正式開放報名，邀請民眾用雙腳走進新北，透過定向越野探索地方文化與生活風景。且配合今年捷運三鶯線通車，特別舉辦有三鶯場，讓民眾以趣味定向運動體驗捷運沿線的全新魅力。

邁入第4年的探旅新北，持續以「揪跑．就跑 Join Run Joy Run」為主題，今年度共規劃5場系列賽事，分別為5月9日深坑場、6月7日汐止場、7月5日中和場、8月1日三鶯特別場及8月23日三重場，首場深坑場以最具代表性的豆腐文化為亮點，並設計專屬特色完賽禮。

新北市政府觀光旅遊局表示，「探旅新北 定向越野」品牌深受大眾喜愛，今年特別將每場賽事名額提升至900人，並同步開放「4場統報」（不含三鶯特別場）限量150個名額，讓跑友一次完成年度挑戰計畫。各場次代言人則力邀藝人林彥君（151）、山岳攝影師秋天剩旅行Danny、曙光跑步學校創辦人李翰暄、知名作家主持人段慧琳及動一動總編輯鄭匡寓等5位跨界名人，帶領參賽者共同感受運動與探索的樂趣。

新北市政府觀光旅遊局表示，定向越野不只是賽跑，更是與地方風貌的深度對話，透過定向地圖的指引，民眾能以全新視角深入新北各行政區，挖掘隱藏的文化特色與自然景致，將運動休閒與地方觀光完美結合，創造專屬新北的探險回憶。相關訊息可透過「旅跑新北」官方臉書粉專，或加入「新北旅客」及上「新北市觀光旅遊網」查詢。