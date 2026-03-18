冰球名人堂陳列冬奧金牌致勝球 攻門者休斯盼歸還

根據美國體育頻道ESPN今天報導，美國冰球代表隊的休斯（JackHughes），希望冰球名人堂歸還他在2026米蘭－科爾蒂納冬奧時，為美國隊在金牌戰加時賽攻入的致勝球。

路透社報導，這顆冰球幫助美國自1980年以來首獲奧運男子冰球金牌，目前與凱勒（Megan Keller）為美國女子冰球隊在加時賽攻入的致勝球，同在多倫多冰球名人堂的「2026冬季奧運」特展中陳列。

「我正努力爭取。在我看來，冰球名人堂居然擁有那顆冰球，簡直太荒謬。他們為什麼可擁有那顆冰球？」休斯今天在接受ESPN採訪時說道。

他表示，他和凱勒都不應失去自己的冰球。休斯希望自己的冰球能交給父親吉姆．休斯（JimHughes），吉姆一直在為休斯兄弟收集紀念品。

名人堂表示，這些捐贈物品象徵著冰球史上關鍵時刻，有助於為往後入館的遊客，珍藏這些珍貴瞬間。

國際冰上曲棍球總會（International Ice HockeyFederation）發言人先前向體育新聞網站Sportico表示，休斯的冰球在比賽結束後立即被妥善保管，並指定由名人堂保存。

冰球名人堂和美國冰球協會尚未回覆置評請求。