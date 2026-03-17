自由車環台賽／不愧一級車隊 比利時樂透車隊高雄站成三冠王

2026年國際自由車環台公路大賽今天第3站高雄市站，比利時樂透車隊成大贏家，除成功連兩站封王外，法國籍20歲車手格里塞爾（Matys Grisel）還一舉披上黃衫、衝刺綠衫，成為三冠王大贏家；個人總成績格里塞爾和昨天冠軍福斯（Matthew Fox）也分居前二，大有襲捲今年環台賽各冠軍衫的氣勢。

總長146.44公里的高雄市站有3個衝刺和3個登山點，100多名車手從一開賽便不斷突圍、集結，全程高燃，最終在63名車手大集團衝刺下，今年唯一的世界一級車隊比利時樂透車隊再度展現強大的實力，最終由格里塞爾以3小時06分28秒奪下單站冠軍；中華隊19歲小將黃暐程忍住兩支大腿抽筋的痛楚下跟上最後大集團的衝刺，僅僅獲得分站第39，但也已經是今天9名台將最好的戰績。

高雄市站堪稱是今年環台賽最刺激的一戰，從開賽40公里就開始有第一個衝刺點，而且連續經過3、2和4級坡考驗後，最後30公里還有2個衝刺點，從比賽一開始就屢屢有車手突圍。中華隊一開始盧紹軒、葉軒佑也都有試圖突圍，但很可惜很快就被主集團吞沒，在六龜高中第一個衝刺點，甚至連黃衫車手福斯都得靠自己突圍獲得第二搶得3分積分。

比利時樂透車隊今有雙保險福斯和格里塞爾都在積極的搶衝刺點積分，並且在終點前成功讓福斯吸引所有車手注意下，成功讓格里塞爾突圍而出，率先壓線成功，達成了車隊賽前預設的兩大目標「保黃衫再拿一個單站冠軍」，去年才剛與樂透車隊簽下三年合約的格里塞爾賽後開心的分享說：「非常高興，今天隊伍的表現非常好，福斯今天的腳有點狀況，我就跳了出來，很開心能有很好的表現。」而且格里塞爾還坦承說：「明天再連一站冠軍？我們有很強的團隊，為什麼不呢？」

中華隊今天受到國際職業車手的強大衝擊，只有19歲車手黃暐程順利跟住主集團衝線，他說：「我是在那個長度有5公里坡的地方最後2公里時掉下來，接著就是輪車追了20多公里到衝刺點前才好不容易跟上主集團，騎超過一百公里後才發現主集團中華隊只剩我一個，我就跟自己說要堅持下來，只是那時腳很痛，而且因為速度太快也沒補給到，雖然環台賽前有跟凱哥來練習這個路段，訓練時是上坡時去進攻，但沒想到正式比賽是不管上下坡和平路都在搶，我一直跟自己說快結束了，幸好最後還是有堅持下來！」

中華隊教練劉家良無奈說：「今天狀況很多，今天的路線很困難，就是一直衝一直衝，前面第一個小時均速還有51公里，其實是非常非常快，本來是試圖讓坤弘、軒佑來保護比較會爬山的暐程入山，所以，坤弘跟軒佑就在前面一直做補給的動作，但要入山前的一個小路，他們被卡住，所以補給的狀況沒那麼順利，整體也都受到影響。」

中華隊陣中的40歲老將洪坤弘與葉軒佑都是高雄地主車手，終點前也有不少親朋好友印著兩人名字的貼紙在現場助陣，但不料兩人卻在晚了17分09秒後才抵達終點，洪坤弘全程五次掉鏈，而葉軒佑更是在半路就已經沮喪到流下淚來，他說：「我是在一次不是很適合的時間去做補給，結果就掉到集團後面也跟不回去，他們真的超級快，我看錶速度應該都在50以上，這是純粹自己的失誤沒有任何藉口，回去還要再多多練習。」

看到終點滿滿的加油粉絲時，葉軒佑不禁眼眶泛淚，「看了當然覺得很感動，但也覺得很對不起他們，其實我在路上就已經掉淚了，覺得很自責，沒有做好補給的工作。」

環台賽明天將進入第4站屏東六堆站，起點於屏東縣高樹鄉公所，終點於六堆客家文化園區，總長131.2公里，全程僅有3個衝刺點，將是衝刺車手用速度一決生死的一站。