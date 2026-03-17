羽球／BWF奧爾良大師賽 周天成領軍台將28組人馬開戰

BWF超級300等級的法國奧爾良大師賽今晚開打，台灣共28組人馬直接從會內賽打起；台灣男單一哥周天成列為大會頭號種子，首戰泰國球員王高倫。

男單項目台灣除了周天成首輪要對上泰國的王高倫（Kantaphon Wangcharoen）外，其餘還包括廖倬甫、王子維、王柏崴、李佳豪、蘇力揚、戚又仁等人。

目前在世界羽球總會（BWF）男單世界排名第6的周天成，今年賽季開打後狀況並不出色，至今參加6場比賽，有3場首輪出局，僅在1月的超級500印尼大師賽闖進8強。

反觀今天已提前返台休息的「左手重砲」林俊易，在拿下今年的全英羽球公開賽男單冠軍後，世界排名竄升至第8，台灣一哥之爭隨時有可能黃金交叉。

周天成低調表示，打不好就是持續練習，每一場比賽的心態都一樣，「就是拚盡全力打出自己想要的球，希望能一場比一場還要好。」

女單世界排名14的邱品蒨、17的林湘緹，今年在「球后教練」賴建誠調教下，成績越來越穩定；邱品蒨本週被列為女單頭號種子，林湘緹則是第3種子，都很有機會替台灣爭搶獎牌。

包括拿下全英羽球公開賽男單冠軍的林俊易、混雙金盃的葉宏蔚、詹又蓁，以及上週剛拿下超級300瑞士公開賽男雙冠軍的李芳任、李芳至，都已提前返台休息，缺席本週的奧爾良大師賽。