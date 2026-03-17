邁阿密網賽／身體狀況不佳 英國甜心最後一刻宣布退賽

WTA和ATP共同舉辦的邁阿密網賽今天點燃戰火，世界排名23的「英國甜心」瑞度卡努（Emma Raducanu）最後一刻宣布，因身體不適退賽。

瑞度卡努原本列大會24種子，首輪輪空，直接晉級第二輪；她上周在印地安泉女網賽第三輪面對美國女將阿尼西莫娃（Amanda Anisimova），網前小球無力招架，接發球也沒能威脅對手，以兩個1：6落敗後承認沒能對抗兩度打進大滿貫決賽的阿尼西莫娃。

瑞度卡努2021年美網寫下會外賽開始連勝10場、以一盤未失之姿驚奇奪冠，瞬間成為媒體寵兒，但5年來再沒有特別代表作，上月中東賽事又染上病毒，影響在美國硬地賽事表現。

今年一月瑞度卡努才和教練羅伊格（Francisco Roig）分道揚鑣，目前和佩奇（Mark Petchey）合作，希望找回狀態，但2月初睽違5年打進決賽後，多哈和杜拜都是「一輪遊」，印地安泉女網賽也是只贏一場就被淘汰。