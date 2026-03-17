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全英羽賽／林俊易葉宏蔚詹又蓁奪冠返台 盼持續提升實力
全英羽球公開賽男單冠軍林俊易、混雙冠軍葉宏蔚及詹又蓁今天清晨搭機返台，華航特別安排制服人員獻花祝賀，3人都期望持續向高層級比賽邁進，儘可能多拿冠軍累積積分。
在世界羽球聯盟（BWF）超級1000等級的全英羽球公開賽中拿下冠軍的林俊易、葉宏蔚及詹又蓁，3人與球隊今天清晨搭機抵台，班機於6時27分降落在桃園國際機場，中華航空公司安排制服人員致贈花束，向林俊易表達祝賀之意；中華民國羽球協會以及台北市立大學、大同高中學弟妹等特別到場接機。
林俊易告訴中央社記者，很榮幸在這場歷史悠久的比賽中拿到冠軍，覺得相當特別也具有意義，下階段會持續往高層級比賽邁進，除拿下前4名成績，並儘可能多拿冠軍累積積分，往世界排名前3邁進。他特別感謝台灣球迷的支持，甚至遠赴英國為他加油，也因為球迷的支持，他在場上才有堅持的目標。
葉宏蔚、詹又蓁說，其實2人搭檔時間不長，主要透過多溝通培養默契，他們自認成績沒有國外選手穩定，「拿下冠軍覺得滿不可思議」，感謝球迷與球隊的支持，也感謝國訓中心及運動部的協助，短期會以2026名古屋亞運為目標，接下來期盼能取得2028洛杉磯奧運資格，希望持續提升實力，讓成績再向上。
台灣「左手重砲」林俊易在全英公開賽男單決賽中，擊敗印度一哥森恩（Lakshya Sen），成為賽史首位拿下男單冠軍金盃的台灣球員。另外，台灣混雙好手葉宏蔚、詹又蓁擊敗法國組合驚喜奪冠，也是台灣史上首組拿下全英公開賽冠軍的混雙組合。
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