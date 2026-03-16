林君諺海峰盃圍棋賽連霸 盼證明自己仍有能力

海峰盃職業圍棋賽決賽三番勝負最終局，台灣好手林君諺今天擊敗名將蕭正浩，順利衛冕成功，他表示真的很想再拿1座冠軍，證明自己仍在圍棋賽場具備競爭力。

冠軍獎金新台幣60萬元的海峰盃圍棋賽，採3戰2勝制，尋求衛冕的林君諺，這次與手握多座職業賽冠軍的台灣名將蕭正浩對弈。在首局不慎落敗的情況下，所幸林君諺第2局迅速調整，以「提速」戰術打亂對手節奏，不僅如願扳平戰局，更順利延長戰線。

進入決勝第3局，執黑的林君諺在序盤依舊維持明快節奏，試圖主導攻防，沒想到中盤階段局面陷入混沌，到後盤階段蕭正浩對黑棋大龍發動強攻，讓林君諺一度面臨「九死一生」絕境，不過憑藉精準的計算與自信，幫助林君諺化險為夷鎖定勝局，完成海峰盃2連霸。

林君諺賽後受訪時透露，這次的決賽感受到前所未有的壓力，尤其隨著許皓鋐、賴均輔等年輕棋手的崛起，讓他的內心泛起「年齡焦慮」，因此很想再拿1座冠軍，證明自己仍能在職業舞台奮戰，「第1盤下完我發現問題不在技術，而在心態與讀秒的抗壓，這座冠軍告訴我，至少現在我還能下。」

差點締造暌違10年奪冠壯舉的蕭正浩，賽後雖然有些遺憾，但依舊保持親切沉穩的優雅，他笑說晉級之路充滿運氣，多次從勝率僅剩個位數的絕境中逆轉，並淡然表示這就是圍棋，「這盤棋既然這樣了，這就是人生。」