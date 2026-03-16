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李洋台南行藏暖心行程 回訪關廟羽球館謝當年復健之恩

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
運動部長李洋（中）今早前往達陣羽球館拜會，意外曝光其高中時曾因傷在台南復健與訓練，而羽球館負責人方榮岳（左一）及教練方柏盛（左二）也相當驚喜李洋到訪。圖／南市體育局提供
運動部長李洋（中）今早前往達陣羽球館拜會，意外曝光其高中時曾因傷在台南復健與訓練，而羽球館負責人方榮岳（左一）及教練方柏盛（左二）也相當驚喜李洋到訪。圖／南市體育局提供

運動部長李洋今早受邀出席台南關廟射擊館動土典禮後，前往鄰近的達陣羽球館拜會，也意外曝光李洋高中時曾因傷在台南復健與訓練，而這趟驚喜的造訪也讓羽球館負責人方榮岳及教練方柏盛感到溫馨。

李洋回憶時提到，高中時曾受嚴重傷病困擾，在教練引導下到台南關廟達陣羽球館養傷與復健，雖當時暫離球場，但球館提供的專業訓練環境與精神支持，讓其在復健過程中也不斷強化體能，最後順利重返球場比賽，更不被舊傷牽絆，這份感激與感謝更是自己不斷前進的韌性來源。

據悉，羽球館負責人方榮岳在縣市合併前，曾任台南縣議員，過去更是一名橄欖球隊名將，對台南基層體育貢獻不少；長子方柏盛線擔任教練，在羽球館培育在地學子，次子方介民更曾代表我國勇闖倫敦奧運羽球八強，一家人均為國內羽壇傳奇。

南市體育局長陳良乾表示，李洋此行不僅是感謝昔日師長，更為基層體育注入鼓舞力量，市府未來將持續強化基層訓練環境與資源，培育更多優秀選手，讓台南體育人才持續在國內外發光。

教練 縣市合併 台南

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