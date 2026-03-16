快訊

0316-0322「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物順風順水「財庫滿出來」

經典賽／好球帶判決引發巨大爭議 誤判主審遭起底是「美國籍」

Galaxy S26 Ultra相機爆「鏡頭起霧」災情！IP68防水防塵遭質疑 3招可改善

羽球／退休清單達成！戴資穎赴奧地利高空跳傘 笑稱「口水很難控制」

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎退休後在奧地利完成人生首次高空跳傘。 取自戴資穎Facebook粉專
戴資穎退休後在奧地利完成人生首次高空跳傘。 取自戴資穎Facebook粉專

前台灣世界球后戴資穎在2025年底宣布退役後，沒有選擇停下腳步享受悠閒時光，反倒是開始嘗試各式各樣的全新挑戰。近日，她在社群媒體Facebook上透露自己遠赴奧地利完成人生首次高空跳傘，並直呼這趟經歷是「最酷的旅程」，也成功完成個人夢想清單中的一項挑戰。

戴資穎這次前往奧地利的Red Bull總部，搭乘直升機從高空上進行跳傘，她在貼文當中感謝Red Bull總部協助他完成人生夢想，並表示：「這趟跳傘，真的太厲害，完全不可思議。」戴資穎接著描述他在跳傘的過程是由一位教練負責陪同，另外兩位教練則在旁邊協助拍攝，記錄「小戴」在高空中的英姿。她提到：「我們的距離甚至近到可以雙手手牽著手，還有一位機長載我們去天上，機長很幽默的跟我說：『我擁有一張單程票。』」讓她只能笑著回應「OK」，也意味著必須跳下去完成挑戰。

戴資穎（左二）搭乘直升機前往高空進行跳傘。 取自戴資穎Facebook粉專
戴資穎（左二）搭乘直升機前往高空進行跳傘。 取自戴資穎Facebook粉專

接著，戴資穎在文中寫下這次跳傘心得，「我覺得沒有我想像中的恐怖，是很好玩的。只是在過程中的風阻比我想像中的大太多了，回看影片的時候，教練們在天上真的是自由自在，只有我一個人，頭跟手腳都控制不好，還有口水也無法控制，在傘開了之後一直覺得臉頰濕濕的。」

除了跳傘體驗，戴資穎也參觀了位於奧地利薩爾斯堡的Red Bull Hangar-7。她透露，館內收藏許多仍可飛行的飛機，並對外開放參觀，是許多旅客造訪當地時的熱門景點。此外，她提到，Red Bull總部的建築設計十分特別，包括融入自然景觀的外觀，以及象徵品牌精神、衝出建築物的牛群造型裝置。

最後，戴資穎總結道：「總之真的很開心能有這個機會體驗初次跳傘，之後再來分享影片。」

戴資穎。 取自戴資穎Facebook粉專
戴資穎。 取自戴資穎Facebook粉專

▪中華隊球迷看過來！ 贊助經典賽訂製書輸入UDN專屬折扣碼【win88】現折$88

戴資穎

相關新聞

瑞士羽賽／拍下丹麥對手 雙胞胎李芳任、李芳至奪冠寫新猷

我國男雙孿生兄弟李芳任／李芳至打進瑞士公開賽決賽，今天和丹麥組合倫高（Daniel Lundgaard）／維斯特加德（Mads Vestergaard）首度碰頭，雙胞胎連下兩局，以21：18、21：13迎接合作的第二座BWF巡迴賽金盃，也締造台灣男雙在瑞士公開賽的最佳成績。

羽球／退休清單達成！戴資穎赴奧地利高空跳傘 笑稱「口水很難控制」

前台灣世界球后戴資穎在2025年底宣布退役後，沒有選擇停下腳步享受悠閒時光，反倒是開始嘗試各式各樣的全新挑戰。近日，她在社群媒體Facebook上透露自己遠赴奧地利完成人生首次高空跳傘，並直呼這趟經歷是「最酷的旅程」，也成功完成個人夢想清單中的一項挑戰。

運動部補助1億元 南台灣首座國際標準射擊館動土

為落實「運動壯大台灣」政策願景，完善基層競技運動設施布局兼顧全民運動推展，運動部長李洋16日親赴「台南市關廟射擊樂活運動館新建工程」開工動土祈福典禮，見證這座南台灣首座標準射擊館的里程碑。

射擊／關廟射擊樂活運動館開工 李洋見證新里程碑

為落實「運動壯大臺灣」政策願景，完善基層競技運動設施布局兼顧全民運動推展，運動部部長李洋部長今天親赴「台南市關廟射擊樂活運動館新建工程」開工動土祈福典禮，見證這座南台灣首座標準射擊館的里程碑。

跆拳／荷蘭公開賽 王婕菱、林唯均雙踢中國奪金

在愛因霍芬（Eindhoven）舉行的跆拳道荷蘭公開賽，台灣女將王婕菱、林唯均分別擊敗世錦賽銅牌得主的中國選手王詩怡、張...

體操／唐嘉鴻克服身體不適 體操世界盃連2站單槓摘金

在土耳其舉行的體操世界盃安塔利亞站，「世界貓王」唐嘉鴻15日在單槓決賽，不但克服身體上的不適，更以總分15.200的高分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。