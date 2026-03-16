羽球／退休清單達成！戴資穎赴奧地利高空跳傘 笑稱「口水很難控制」

前台灣世界球后戴資穎在2025年底宣布退役後，沒有選擇停下腳步享受悠閒時光，反倒是開始嘗試各式各樣的全新挑戰。近日，她在社群媒體Facebook上透露自己遠赴奧地利完成人生首次高空跳傘，並直呼這趟經歷是「最酷的旅程」，也成功完成個人夢想清單中的一項挑戰。

戴資穎這次前往奧地利的Red Bull總部，搭乘直升機從高空上進行跳傘，她在貼文當中感謝Red Bull總部協助他完成人生夢想，並表示：「這趟跳傘，真的太厲害，完全不可思議。」戴資穎接著描述他在跳傘的過程是由一位教練負責陪同，另外兩位教練則在旁邊協助拍攝，記錄「小戴」在高空中的英姿。她提到：「我們的距離甚至近到可以雙手手牽著手，還有一位機長載我們去天上，機長很幽默的跟我說：『我擁有一張單程票。』」讓她只能笑著回應「OK」，也意味著必須跳下去完成挑戰。

戴資穎（左二）搭乘直升機前往高空進行跳傘。 取自戴資穎Facebook粉專

接著，戴資穎在文中寫下這次跳傘心得，「我覺得沒有我想像中的恐怖，是很好玩的。只是在過程中的風阻比我想像中的大太多了，回看影片的時候，教練們在天上真的是自由自在，只有我一個人，頭跟手腳都控制不好，還有口水也無法控制，在傘開了之後一直覺得臉頰濕濕的。」

除了跳傘體驗，戴資穎也參觀了位於奧地利薩爾斯堡的Red Bull Hangar-7。她透露，館內收藏許多仍可飛行的飛機，並對外開放參觀，是許多旅客造訪當地時的熱門景點。此外，她提到，Red Bull總部的建築設計十分特別，包括融入自然景觀的外觀，以及象徵品牌精神、衝出建築物的牛群造型裝置。

最後，戴資穎總結道：「總之真的很開心能有這個機會體驗初次跳傘，之後再來分享影片。」

戴資穎。 取自戴資穎Facebook粉專

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