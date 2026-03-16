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體操／唐嘉鴻克服身體不適 體操世界盃連2站單槓摘金

中央社／ 台北16日電

土耳其舉行的體操世界盃安塔利亞站，「世界貓王」唐嘉鴻15日在單槓決賽，不但克服身體上的不適，更以總分15.200的高分摘金，這也是他今年連2站世界盃都拿下金牌。

台灣男子競技體操好手唐嘉鴻在上週今年賽季首場的體操世界盃巴庫站單槓決賽如願摘金，本週繼續轉戰土耳其安塔利亞站。

唐嘉鴻這場比賽依舊報名參加地板、吊環、單槓等3項資格賽，其中地板、單槓都順利闖進決賽。

只不過唐嘉鴻到土耳其後有些小感冒，在與教練團討論過後，他決定放棄地板決賽，讓自己多休息一天，備戰單槓決賽。

儘管身體才剛恢復，但唐嘉鴻在決賽場上表現依舊出色，以難度分6.500分、實施分8.700分、總分15.200分摘金，亞軍則是由哥倫比亞的巴拉哈斯（AngelBarajas）以14.966分拿下。

教練黃柏瑞告訴中央社記者，從上一站結束後轉機奔波，加上土耳其太過乾燥，導致唐嘉鴻免疫力有些下降，所以就有些感冒症狀，導致他練習的狀況也不好，預賽才會發生失誤。

不過唐嘉鴻在飯店泡了熱水澡之後，有明顯好轉很多，決賽時雖然動作過程還是有些瑕疵，但成套動作都有做完，「加上他的難度本來就很高，所以還是順利拿下冠軍。」

黃柏瑞透露，今年出發前2站世界盃，本來就是打算「衝高分、拿世錦賽資格（奪冠）」；另外就是讓裁判的印象分數夠高，對於未來比賽才有幫助。

唐嘉鴻表示，現在的訓練菜單會盡量朝著全能的方式去做，除了自己的單項要兼顧之外，「更希望今年4月的亞錦賽以及後續的世錦賽，可以在團隊成績上給予幫助。」

他笑說：「現在年紀越來越大了，還能這樣訓練跟比賽真的要非常珍惜，當然很感謝國訓中心、整個團隊的幫忙，讓我們可以持續延長運動生涯。」

唐嘉鴻結束2站世界盃摘金之旅，將返台稍事休息，原本預計再從4月3日起連戰埃及、克羅埃西亞、卡達，不過由於中東情勢不穩，因此只會參加4月9日登場的克羅埃西亞賽。

土耳其 中東情勢 唐嘉鴻

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