拳擊／自強兒少 市場囝仔成拳擊國手

家扶基金會昨舉辦全國自強兒少表揚活動，廿四名受獎人中，就有十七位來自單親家庭、四位為隔代教養，都是在逆境長大的孩子。母親為新住民的陳玄采，在去年的亞洲U15暨U17拳擊國手選拔賽中脫穎而出，順利入選國手，並將遠赴約旦為國爭光，寫下市場囝仔變拳擊國手的動人篇章。

來自屏東的陳玄采父親因病過世，母親為大陸籍新住民，母女三人相依為命，母親長年於市場擺攤維持家計，鼓勵她學拳擊保護自己，她就讀國中體育班投入拳擊訓練。

陳玄采坦言，拳擊的短衝、跳繩、對打等練習都非常辛苦，好幾次累到想要放棄，但想爭一口氣的信念總是讓自己再撐一下，她在去年亞洲U15暨U17國手選拔賽四十九公斤級中勇奪第一名，並順利入選國手，今年將代表台灣前往約旦參加國際賽事，全中運冠軍也是她未來的目標。

除了賽場表現亮眼外，陳玄采課餘時間常協助母親賣芭樂，昨天致詞時她不忘推銷「歡迎來買我們家的芭樂喔 ！」

來自南高雄的柔道小將袁禎翊生長在隔代教養家庭，自幼由祖父與繼祖母撫養長大，祖父離世後，沒有血緣的繼祖母承擔照顧兩姊妹的責任。禎翊深知阿嬤辛勞，課餘經常協助送麵粉或分擔家務，去年高雄市運動會暨全國運動會代表選拔賽奪冠，她第一時間和阿嬤分享，兩人在電話兩頭喜極而泣。

禎翊說，自己身材矮小，常有人質疑女生練柔道能有什麼未來，她依舊沒有放棄，因為其中的辛苦與和汗水換來的快樂只有自己知道，她的短期目標是奪得全中運前三名，長期目標則希望代表台灣出國比賽，而自己最想做的就是帶著辛苦拉拔自己的阿嬤一起出國。

家扶基金會執行長周大堯表示，自強不是天生的勇敢，而是在有人陪伴與支持下，一次次選擇不放棄的結果。多年來，家扶透過經濟扶助、教育支持、多元培力服務，陪伴孩子在困境中站穩腳步，讓他們不只是撐過去，而是能夠找到方向，逐步長出屬於自己的力量與可能。