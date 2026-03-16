路跑／富邦挺永續 萬金石馬拉松賽事綠色轉型

新北萬金石馬拉松昨在萬里翡翠灣開跑，一萬二千名跑者齊聚，感受台灣最美海岸賽道風光。富邦金控攜手新北市府推動多元共融參賽環境，促成賽事綠色轉型，富邦集團董事長蔡明忠也穿上跑衣，為健康與永續而跑。

萬金石馬拉松分成四十二點一九五公里全馬、十公里挑戰馬兩組。今年亮點是運動平權，首度增設非二元性別組別。除全馬視障配速員，今年挑戰馬組除了增設視障配速員，也新增五百個女性專屬名額。

新北市長侯友宜、運動部次長鄭世忠、中華民國田徑協會理事長葉政彥等人鳴槍，蔡明忠也第二度參加萬金石馬拉松，以行動力挺全民運動。

富邦金控董事長蔡明興說，萬金石馬拉松是國際級體育賽事，致力運動平權與社會共融，與富邦「正向力量成就可能」品牌精神契合。富邦金控提供碳權給萬金石馬拉松賽事進行碳抵換，盼喚起更多人關注氣候變遷議題。

東北角昨豔陽高照，來自肯亞的好手包辦男、女子組總冠軍。國內男子組冠軍周庭印第六次封王，並創下三連霸。國內女子組由雷理莎封后，她曾在跑過終點後被輪椅推去醫護站，今年參賽目標是「強壯的完賽」，如願達陣，她形容「好像跟賽道和解了」。

富邦金控出動八十名志工投入賽事服務，萬里、金山和石門居民也組成熱情啦啦隊。侯友宜昨天是最後一次以市長身分參加萬金石馬拉松，他也跑了一段。侯表示，很多人說馬拉松是孤獨的運動，但萬金石馬拉松是有一群人對家鄉的情感、對山海的約定。