瑞士羽球／李芳任、李芳至男雙奪冠 教練：戰術發揮出色

BWF超級300的瑞士羽球公開賽今天進行各組決賽，台灣「雙胞胎兄弟檔」李芳任、李芳至，直落2獲勝奪本季首冠；帶隊教練陳宏麟表示，李家兄弟平抽擋戰術發揮很出色是獲勝主因。

李芳任、李芳至目前在世界羽球總會（BWF）男雙世界排名第23名，今天是生涯首度對壘世界排名第24的丹麥組合倫高（Daniel Lundgaard）與維斯特加（Mads Vestergaard）。

開賽前，李芳任、李芳至2人的雙膝、右手肘都貼滿包紮，首局開打後稍嫌慢熱，一度以4比7落後，但接著2人徹底執行不起高球、專注平抽擋的打法，拉出一波7比1的攻勢超前。

短暫休息過後，「李家兄弟」至少都保有2分以上的領先，順利先收下首局。

第2局李芳任、李芳至打得更加順手，2度以5比1、10比5領先，雖然後續失誤過多被追成平手，但李芳任、李芳至隨即連得6分再度拉開差距，也澆熄對手反撲氣焰，拿下今年首座冠軍盃。

帶隊教練陳宏麟告訴中央社記者，這場比賽看起來好像對手還比較緊張，「我們賽前就是制訂盡量打平抽擋的策略，選手上場後發揮的都相當不錯。」

陳宏麟提到，賽前分析對手的平抽擋比較是弱項，所以就盡量打速度戰，打戰術球反而會拉鋸，然後不起高球，「加上今年的球速又比較快，各種條件都稍微對我們有利。」

李芳任、李芳至是國內有名的雙胞胎組合，他們原本各自有搭檔，直到上了雲林斗南高中後才正式合拍，2016年兄弟倆就拿到首場雪梨羽球國際賽男雙冠軍，去年則是首度收穫超級300等級的加拿大公開賽冠軍。

在超級300的瑞士羽球公開賽史上，台灣選手共拿過3次男單、1次女單、1次女雙冠軍，過往男雙最佳就是2次亞軍，不過今年被李芳任、李芳至改寫紀錄。