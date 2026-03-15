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瑞士羽賽／拍下丹麥對手 雙胞胎李芳任、李芳至奪冠寫新猷

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瑞士羽賽／拍下丹麥對手 雙胞胎李芳任、李芳至奪冠寫新猷

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
男雙孿生兄弟李芳任／李芳至打進瑞士公開賽決賽封王。 擷圖自bhulukhuduktv X
男雙孿生兄弟李芳任／李芳至打進瑞士公開賽決賽封王。 擷圖自bhulukhuduktv X

我國男雙孿生兄弟李芳任／李芳至打進瑞士公開賽決賽，今天和丹麥組合倫高（Daniel Lundgaard）／維斯特加德（Mads Vestergaard）首度碰頭，雙胞胎連下兩局，以21：18、21：13迎接合作的第二座BWF巡迴賽金盃，也締造台灣男雙在瑞士公開賽的最佳成績。

瑞士公開賽屬於BWF超級300系列，世界排名23的雙胞胎列男雙第6種子，今天和排名24的丹麥組合第一次對決，首局戰況膠著，雙胞胎克服最多3分落後，7：8時連拿4分，帶著3分領先進入技術暫停；恢復比賽後雙胞胎領先一度被追到16：15，所幸頂住追分壓力，以21：18先下一城。

第二局雙胞胎在失去第1分後連拿5分，雖因默契問題中斷連續得分氣勢，李芳至還出現揮空意外，仍將領先拉大到10：5。丹麥組合一波連得5分攻勢雖追平比數，不過雙胞胎先拿到第11分，技術暫停後再連下5分，將領先擴大到6分，一路領先下先取得20：13的賽末點，第一個機會就殺球得手，以21：13迎接金盃。

28歲的雙胞胎從高中起合作，2023年兩度打進BWF超級300系列的賽事都屈居亞軍，去年總算在BWF超級300的加拿大公開賽嚐到登頂滋味，今天在瑞士迎接本季第一座金盃，也是上周全英公開賽男單林俊易、混雙葉宏蔚／詹又蓁奪冠後，台將連兩周在BWF歐洲賽事登上頒獎台最高位置。

葉宏蔚 林俊易 丹麥

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