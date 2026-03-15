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拔河／世界室內錦標賽 男子640公斤級中華摘首金

中央社／ 台北15日電
台北世界室內拔河錦標賽中華隊贏得男子640公斤級金牌。 拔河協會提供
台北世界室內拔河錦標賽中華隊贏得男子640公斤級金牌。 拔河協會提供

2026世界室內拔河錦標賽，中華男隊今天在640公斤級預賽全勝，接著4強和決賽又分別擊敗歐洲勁旅荷蘭、義大利，如願摘下中華在此級別的賽史首金，而今天單日中華共計進帳5金。

經過2天的錦標賽事，地主中華共拿下9面金牌及1個第4名；接下來今年9月在南非的世界室外拔河錦標賽，及明年3月在義大利的世界室內拔河錦標賽，中華選手又將接受嚴苛考驗。

中華男隊總教練陳建文在接受媒體訪問時表示，賽前目標就是將金牌留在中華，因此把最重和最有力的選手安排在680公斤和640公斤級出賽，再加上選手賽前的力量和體力恢復都很理想，比賽時戰術完整發揮，成功在2個級別摘下首金。

選手蘇俊傑在接受媒體訪問時提到，這次訓練強度提升，賽前模擬準備充足，比賽時沒出太多狀況。

另外在混合580公斤級，中華上屆在瑞典獲得亞軍，但今年回到中華預賽全勝，4強輕取對手後，決賽再以直落2扳倒巴斯克，如願復仇留下金牌。

至於公開男子560公斤級，中華以預賽第3晉級4強，遭遇同為耐力型的巴斯克，鏖戰3局後吞敗，隨後在銅牌戰中不敵義大利，成為這次中華代表隊唯一沒奪牌的量級。

台北世界室內拔河錦標賽中華隊贏得男子640公斤級金牌。 拔河協會提供
台北世界室內拔河錦標賽中華隊贏得男子640公斤級金牌。 拔河協會提供

義大利 金牌 選手

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