高球／台灣鴻海女子高球賽 曾雅妮並列第6作收台將最佳

台巡、日巡共同認證的台灣鴻海女子高爾夫公開賽，今天進行最終回合，「微笑球后」曾雅妮強勢反彈繳71桿，以4天高於標準7桿的295桿，和陳敏柔同為並列第6的台將最佳成績作收。

總獎金200萬美元（約新台幣6400多萬元）的台灣鴻海女子高爾夫公開賽，是由台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA），與日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）共同認證，也是JLPGA今年唯一的海外正賽。

經過4天激戰，由日本好手菅楓華以283桿帶走后冠，她也是4天下來唯一總桿數低於標準桿的球員。

生涯拿過5場美國職業高爾夫協會（LPGA）大賽金盃的曾雅妮，目前也暫居台巡賽獎金后，她在本週的4回合，分別繳出73、77、74、71桿，是少數沒被東方高爾夫俱樂部果嶺考倒的台灣選手。

曾雅妮前3回合結束暫時以224桿、並列第16名，不過她今天表現相對平穩，從第1洞出發的她，先在第4洞抓博蒂開胡；轉場後雖在第14洞吞柏忌，但隨即又在第15洞抓博蒂回補，最終就以71桿作收。

曾雅妮賽後接受媒體訪問時表示，「今天打得不錯，就是推桿稍微可惜了點，有2、3個短推都沒能推進；今天的果嶺判讀真的很難，轉折和速度還是很具挑戰，很多推桿路線都沒有判斷得很好。」

她強調，整體而言還算滿意，「尤其接下來2週我要去美國參賽，這場比賽雖然打得很累，但技術上多少還是磨練得更鋒利一點。」

奪冠的菅楓華開心地說道「這是我第一次來到台灣，雖然賽前我曾感到緊張，但這4天能夠打出低於標準桿的成績真的很開心，回到日本後，我也會努力繼續爭取冠軍。」