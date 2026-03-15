快訊

周三前晴到多雲「清晨2縣市低溫仍下探10度」這天起轉有雨天氣

美國駐以色列領事官邸遭伊朗飛彈碎片擊中 暫未傳傷亡

桃園工地開挖失當…鄰房倒塌全毀 市府開罰勒令停工

聽新聞
0:00 / 0:00

高球／台灣鴻海女子高球賽 曾雅妮並列第6作收台將最佳

中央社／ 台北15日電
曾雅妮獲得第六名，是鴻海高球賽台將表現最好球員。 TLPGA提供
曾雅妮獲得第六名，是鴻海高球賽台將表現最好球員。 TLPGA提供

台巡、日巡共同認證的台灣鴻海女子高爾夫公開賽，今天進行最終回合，「微笑球后」曾雅妮強勢反彈繳71桿，以4天高於標準7桿的295桿，和陳敏柔同為並列第6的台將最佳成績作收。

總獎金200萬美元（約新台幣6400多萬元）的台灣鴻海女子高爾夫公開賽，是由台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA），與日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）共同認證，也是JLPGA今年唯一的海外正賽。

經過4天激戰，由日本好手菅楓華以283桿帶走后冠，她也是4天下來唯一總桿數低於標準桿的球員。

生涯拿過5場美國職業高爾夫協會（LPGA）大賽金盃的曾雅妮，目前也暫居台巡賽獎金后，她在本週的4回合，分別繳出73、77、74、71桿，是少數沒被東方高爾夫俱樂部果嶺考倒的台灣選手。

曾雅妮前3回合結束暫時以224桿、並列第16名，不過她今天表現相對平穩，從第1洞出發的她，先在第4洞抓博蒂開胡；轉場後雖在第14洞吞柏忌，但隨即又在第15洞抓博蒂回補，最終就以71桿作收。

曾雅妮賽後接受媒體訪問時表示，「今天打得不錯，就是推桿稍微可惜了點，有2、3個短推都沒能推進；今天的果嶺判讀真的很難，轉折和速度還是很具挑戰，很多推桿路線都沒有判斷得很好。」

她強調，整體而言還算滿意，「尤其接下來2週我要去美國參賽，這場比賽雖然打得很累，但技術上多少還是磨練得更鋒利一點。」

奪冠的菅楓華開心地說道「這是我第一次來到台灣，雖然賽前我曾感到緊張，但這4天能夠打出低於標準桿的成績真的很開心，回到日本後，我也會努力繼續爭取冠軍。」

日本好手菅楓華以283桿帶走后冠 TLPGA提供
日本好手菅楓華以283桿帶走后冠 TLPGA提供

曾雅妮 高爾夫 日本

延伸閱讀

自由車環台賽／中華隊菜鳥張祐誠 飆出單站第18

拔河／台灣女子拔河隊4連霸 18歲吳可馨冠軍戰前發抖

拔河／世錦賽台灣締4連霸 郭昇：感動在主場創紀錄

拔河／世界室內拔河錦標賽開幕 總會主席也挺中華隊

相關新聞

瑞士羽賽／拍下丹麥對手 雙胞胎李芳任、李芳至奪冠寫新猷

我國男雙孿生兄弟李芳任／李芳至打進瑞士公開賽決賽，今天和丹麥組合倫高（Daniel Lundgaard）／維斯特加德（Mads Vestergaard）首度碰頭，雙胞胎連下兩局，以21：18、21：13迎接合作的第二座BWF巡迴賽金盃，也締造台灣男雙在瑞士公開賽的最佳成績。

高球／台灣鴻海女子高球賽 曾雅妮並列第6作收台將最佳

台巡、日巡共同認證的台灣鴻海女子高爾夫公開賽，今天進行最終回合，「微笑球后」曾雅妮強勢反彈繳71桿，以4天高於標準7桿的...

拔河／世界室內錦標賽 男子640公斤級中華摘首金

2026世界室內拔河錦標賽，中華男隊今天在640公斤級預賽全勝，接著4強和決賽又分別擊敗歐洲勁旅荷蘭、義大利，如願摘下中...

拔河／世界室內錦標賽 女子540公斤地主中華隊摘金

2026世界室內拔河錦標賽今天在台北小巨蛋進行最後一天賽事，中華拔河隊在女子540公斤一路過關斬將，決賽再直落2擊敗巴斯...

世足賽／不畏中東戰火頻仍 伊拉克將赴墨西哥爭門票

伊拉克足球協會今天表示，儘管外界呼籲因中東戰爭延後比賽，伊拉克仍將前往墨西哥參加2026年世界盃附加賽

自由車環台賽／中華隊菜鳥張祐誠 飆出單站第18

2026年國際自由車環台公路大賽今天從台北站點燃戰火，全長80.6公里的市區繞圈賽由義大利索盧森隊選手拉約維奇（Dusan Rajovic）以1小時35分44秒奪下冠軍，並成功穿上象徵總成績領先者的黃衫；效力於日本紀南隊的小石祐馬以總排第6名，奪下單站亞洲第一，中華隊小將張祐誠首次挑戰環台賽就展現初生之犢不畏虎的勇氣，最後以單站第18名作收，也是中華隊全隊最佳成績。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。