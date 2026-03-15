拔河／世界室內錦標賽 女子540公斤地主中華隊摘金

2026世界室內拔河錦標賽今天在台北小巨蛋進行最後一天賽事，中華拔河隊在女子540公斤一路過關斬將，決賽再直落2擊敗巴斯克，如願拿回失去1屆的金牌。

2024年在瑞典舉行的世界室內拔河錦標賽，中華女子拔河隊在540公斤決賽不敵中國，中斷當時要挑戰的3連霸；相隔一屆之後，中華女子拔河隊終於在地主加油團面前重新拿回這面獎牌。

女子540公斤共有烏克蘭、中華、日本、泰國、越南、巴斯克、韓國等隊參賽，中華隊經過循環預賽和4強賽的考驗，決賽碰上巴斯克；結果毫無意外，中華女子拔河隊直落2過關摘金。

中華女子540公斤級拔河隊，都是以師大在校生及畢業生為主體；隊長李怡謹在接受中央社記者訪問時表示，很開心能在熟悉的加油聲中拿回這面獎牌，「我的感受就是很平常心，只希望能把訓練的內容拿出來。」

李怡謹提到，去年9月的室外賽結束後，就開始改練這次的室內錦標賽，「確實在訓練過程中需要一點時間去適應不同的技巧，但每個隊員都蠻投入的。」

目前就讀台師大大三的李怡謹透露，每天放學後就開始訓練到晚上9時，每週只會放假1天，但如果接近賽期前2個月開始，每週的休假日也都會拿來自主訓練。

她笑說：「確實看到同學都會出去玩、逛街，只不過我跟自己說，既然選擇要當選手，就一定會有些犧牲，但這些犧牲，都會在妳站上頒獎台的那一刻都感到值得了。」

李怡謹從在宜蘭三星國小3年級接觸拔河，隨後升上三星國中、景美女中、中華師大，標準的拔河路，「我覺得和隊友一起獲勝的凝聚力很感人，我自己也覺得拔河運動就是力與美的結合。」