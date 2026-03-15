自由車環台賽／中華隊菜鳥張祐誠 飆出單站第18

2026年國際自由車環台公路大賽今天從台北站點燃戰火，全長80.6公里的市區繞圈賽由義大利索盧森隊選手拉約維奇（Dusan Rajovic）以1小時35分44秒奪下冠軍，並成功穿上象徵總成績領先者的黃衫；效力於日本紀南隊的小石祐馬以總排第6名，奪下單站亞洲第一，中華隊小將張祐誠首次挑戰環台賽就展現初生之犢不畏虎的勇氣，最後以單站第18名作收，也是中華隊全隊最佳成績。

本屆環台賽有來自全球34個國家、21支隊伍，共計177位菁英好手來台競輪，其中1支一級車隊還有5支世界二級職業車隊；今年中華隊五虎將由資深車手盧紹軒領銜，率領張祐誠、洪坤弘、黃暐程、葉軒佑並肩出戰，台灣旅外職業選手馮俊凱、杜志濠、李威廷及何硯宜也以職業隊的身分現身國際自由車環台賽。

今年的台北市站繞圈賽首次移至總統府前凱達格蘭大道出發，台北市長蔣萬安、運動部國際司張進旺、亞洲自由車總會會長吉爾（Dato Amarjit Singh Gill）及中華民國自由車協會秘書長李開志等共同鳴笛開賽，經國家一級古蹟景福門至仁愛圓環後返回凱達格蘭大道，單圈8.91公里，繞行9圈共80.6公里。

這次和以往不同本次路線末段均為長直線衝刺，考驗各隊卡位和護衛主將的能力。比賽進入最後一圈時，各隊衝刺火車開始強力加速，終點前約200公尺，拉約維奇的位置一度稍顯落後，但他看準時機從賽道另一側發動強襲，憑藉驚人的末段加速能力，在最後幾公尺反超對手，率先壓線奪下單站冠軍，同時獲得10秒減秒獎勵，以總成績領先者的身分迎接第二站賽事。

談及奪冠關鍵，拉約維奇坦言發動衝刺時位置稍嫌落後，原本不確定能否追上，「最後200公尺時我的位置並不理想，但我決定放手一搏從側邊發動，直到最後幾公尺才確定能超過去，所以自己也有點驚訝最後能拿下黃衫。」這是拉約維奇第一次來到台灣，對這座城市的美景與溫暖的人民印象深刻。

中華隊方面，首次挑戰環台賽的小將張祐誠，最終以單站第18名作收，在亞洲選手當中排名第5，成為中華隊單站最佳成績。張祐誠賽後回憶，最後4公里出彎後原已卡到不錯位置，但隨後聽到後方隊友盧紹軒疑似受摔車波及斷開，他隨即果斷決定「自己來」，「有達到我自己設定的目標，但我希望名次可以再往前。一開始我們設定的主將是紹軒，我是他的帶衝手，但他受摔車波及被關門。」

明天中華隊設定黃暐程為主將，他在受訪時靦腆地說：「請全能型的祐誠帶我到壩頂。」

中華隊車手洪坤弘今天捲入最後2公里的摔車事故，好在只留下擦傷，傷勢並不嚴重，他回顧說：「那時我算是滿前面的位置，是卡位的時候發生碰撞，開始從中間炸開。我看右邊還有路，往右邊閃了兩個，但最後一個橫躺在我面前，如果沒有摔車我的位置其實非常好。待會會請防護員幫忙處理，明天我們會全力掩護暐程！」

盧紹軒指出，今年少了石板路變數，大家的碰撞反而更加激烈，「最後兩公里的大摔車把我們陣形弄得比較混亂，比較可惜沒卡進前十。不過學弟們都蠻積極的，表現都還不錯。」他也強調接下來的桃園站將考驗個人爬坡能力，會盡力協助陣中爬坡手。

效力於日本宇都宮車隊的馮俊凱與杜志濠，今天也以職業隊身分重返凱道。杜志濠認為新賽道速度非常快，儘管隊中主將中途有跌倒，但杜志濠表示整體策略仍是盡力協助馮俊凱爭取成績。

對馮俊凱而言，今天則是充滿挑戰的一天，他說：「對我來講不是很好的一天，遇到機械故障，追回去後消耗太多能量，最後隊友又遇到摔車。」分析凱道衝刺，他特別提醒最後一公里的直線有圓錐桶，且過景福門圓環時速度極快，「輪胎要壓得很好」才是關鍵。

2026環台賽持續推出「全民單車嘉年華」系列活動，在台北市站的「Push Bike滑步車及BMX小輪車全國賽」現場氣氛十分歡樂，除了希望進一步培養國人對自由車賽事的關注及支持，也熱烈歡迎全台車友到現場來欣賞這一年一度的自由車盛事。

台北市站賽事行經地標景點自由廣場。圖／國際自由車環台賽提供

環台賽台北站由市長蔣萬安領騎出發。圖／國際自由車環台賽提供