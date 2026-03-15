路跑／萬金石馬拉松落幕 肯亞好手包辦男女冠軍 周庭印、雷理莎國內稱王封后

2026新北萬金石馬拉松今天開跑，來自肯亞的好手包辦男、女子組總冠軍。國內男子組冠軍周庭印第6次封王，並創下三連霸記錄。國內女子組冠軍雷理莎，跑馬拉松最差狀態出現在萬金石，今天「強壯的完賽」並封后，自覺跟這條賽道和解了。

萬金石馬拉松獲得世界田徑總會金標籤認證，是台灣目前最高等級國際認證馬拉松賽事。賽事分成42.195公里馬拉松、10公里挑戰馬，馬拉松男子組冠軍是肯亞選手Enock ONCHARI，成績2小時12分46秒。女子組冠軍Catherine CHEROTICH也來自肯亞，成績2小時32分32秒。

國內男、女子組馬拉松部分，男子冠軍周庭印跑出2小時28分43秒，雷理莎則是2小時53分01秒。10公里男子組冠軍曾廷瑋，成績為30分47秒、女子組冠軍陳美彤，成績38分01秒。

周庭印連續3年拿下萬金石冠軍，創下三連霸記錄，加上2018、2019和2022年賽事，已拿下6次冠軍。周說，今年去程順風，回程逆風，但風勢沒有去年大。他的策略是前面跑得比較保守，後面再慢慢的邁開步伐，告訴自己不必急，把每一步跑穩，穩穩的跑下去。

雷理莎2023年拿下萬金石馬拉松國內女子組冠軍，今年再度封后。她說，對萬金石馬拉松有一點點陰影，因為曾跑過終點後，被用輪椅推去醫護站，是她參加馬拉松狀態最差的一次。今年參賽的目標是「強壯的完賽」，最後有做到，真的很開心，覺得好像跟這個賽道和解了。

新北市長侯友宜、運動部政務次長鄭世忠、中華民國田徑協會理事長葉政彥及美津濃、富邦金控等贊助商代表，今晨6時在翡翠灣出席馬拉松開幕活動，祝福所有跑者追求更卓越成績，並在北海岸公路跑出快樂心情。

侯友宜表示，今年萬金石馬拉松的亮點是「運動平權」，首度增設非二元性別組別，挑戰馬比照全馬設置視障配速員，另外挑戰馬新增500個女性專屬名額，支持女性培養規律運動習慣，挑戰自我極限。

今年萬金石主視覺以北海岸山海風景為概念，結合跑者奔馳的剪影，象徵每名跑者都是這片風景中最動人的存在。跑衣設計不再以組別區分款式，並採隨機發送，象徵這條賽道上沒有界線、沒有標籤，每個人都有不同的故事與目標，在賽道上跑出屬於自己的榮耀。

新北市體育局說，今年萬金石賽事持續優化選手服務，增設瑜珈舒緩區，由專業老師帶領跑者進行賽後伸展放鬆。會場推出跑者剪影互動活動，透過掃描QRcode即時投放主舞臺螢幕，增添賽事趣味與參與感。

完賽選手由林可彤、張嘉哲、廖晏均、許績勝及富邦Angel 丹丹、栗子、潔潔、潔米、安娜等人掛牌鼓勵，還有石門肉粽等澎派賽後補給、運動按摩及冰池放鬆服務、熱水淋浴等，給跑者大大的滿足。

2026新北萬金石馬拉松今晨6時30分起跑，圖為國內女子組冠軍雷理莎，成績2小時53分01秒。記者余承翰／攝影

2026新北萬金石馬拉松今晨6時30分，在新北市萬里翡翠灣台2線鳴笛起跑。記者邱瑞杰／攝影

2026新北萬金石馬拉松今晨6時30分起跑，圖為女子組冠軍Catherine CHEROTICH，來自肯亞，成績2小時32分32秒。記者余承翰／攝影

2026新北萬金石馬拉松今天開跑，男子組冠軍肯亞選手Enock ONCHARI（左起）、國內男子組冠軍周庭印、國內女子組冠軍雷理莎和女子組冠軍肯亞選手Catherine CHEROTICH合照。記者余承翰／攝影